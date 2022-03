Ganze Völker weg – Wer klaut die Bienen?

Zweimal haben unbekannte Diebe diese Woche im Landkreis Unterallgäu zugeschlagen. In Pfaffenhausen wurden zwei Bienenvölker entwendet, einen Tag später schlugen die Diebe in der Nähe von Tussenhausen zu. Hier klauten sie vier Bienenvölker. Da die Diebstähle zeitlich und räumlich so eng zusammenliegen, geht die Polizei von denselben Tätern aus. Noch gibt es keine Spur.

Dieben brauchen vermutlich Ersatz für gestorbene Völker

Der staatliche Bienenfachberater Johann Fischer vermutet, dass die Diebe andere Imker sind, deren Völker den Winter nicht überlebt haben. "Immer dann, wenn viele Völker gestorben sind, steigt die Zahl der Diebstähle", sagt Fachberater Fischer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kaufbeuren. Das lege den Verdacht nahe, dass Imker, die Verluste erlitten hätten, sich dann bei ihren Kollegen bedienen.

Mehrere hundert Euro Schaden pro Bienenvolk

Je nach Größe eines Bienenvolks kostet es zwischen 150 und 300 Euro. Dazu kommt dann noch, dass die Honigernte geringer ausfällt, hier beziffert Johann Fischer den Schaden auf etwa 300 Euro, bei einer durchschnittlichen Ernte von 25 Kilogramm Honig. Außerdem muss der Imker auch noch einen neuen Bienenkasten kaufen, Kostenpunkt: 150 Euro.

Moderne Überwachungstechnik soll helfen

Die Täter sind nur schwer zu ermitteln. Nur selten gibt es Zeugen, da viele Bienenkästen abseits, zum Beispiel am Waldrand stehen. Im Frühjahr schaut der Imker auch nicht täglich nach seinen Tieren, Diebe haben so leichtes Spiel. Einige Imker haben deshalb Wildkameras installiert, Abhilfe sollen aber auch GPS-Tracker im Bienenkasten schaffen.

Die einzelne Biene wird zwar noch nicht mit einem Sender ausgestattet, so Johann Fischer, mancher Imker, der schon öfter von Dieben heimgesucht wurde, baut aber inzwischen in die Bienenrahmen GPS-Sender ein. Werden die Bienen dann gestohlen, dann kann ihr neuer Standort durch den Sender festgestellt werden. Denn die Diebe räumen zwar oft den gestohlenen Bienenkasten leer, die Rahmen setzen sie aber samt der Bienen in ihre Kästen ein. Die Technik sei allerdings noch sehr teuer, so dass wohl bisher nur wenige Imker darauf setzen.