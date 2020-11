Ganz Oberfranken ist "Digitale Bildungsregion"

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz hat das Qualitätssiegel "Digitale Bildungsregion" an alle Landkreise und kreisfreien Städte in Oberfranken verliehen. Das hat das Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus mitgeteilt.

"Das ist ein starkes Signal für den digitalen Wandel in der Region." Anna Stolz, Kultusstaatssekretärin

Bildungsregionen entwickeln sich zu "Digitalen Bildunsgregionen"

Die "Digitalen Bildungsregionen" sind eine Weiterentwicklung der Initiative "Bildungsregionen in Bayern". Dabei können und sollen die bayerischen Bildungsregionen ihre bereits bestehenden regionalen Netzwerke und Strukturen nutzen. Mittlerweile gibt es im Freistaat 37 "Digitale Bildungsregionen". "Unsere Bildungsregionen verbinden Menschen aller Generationen. Sie schaffen passgenaue Bildungsangebote vor Ort, stärken die Bildungs- und Teilhabechancen in der Region und bringen alle zusammen, die sich für Bildung engagieren", sagte die Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (FW).

"Um die Herausforderung durch den demografischen Wandel zu bewältigen, brauchen wir eine attraktive Bildungslandschaft für die oberfränkische Bevölkerung und für die Familien der dringend benötigten Fachkräfte. Digitale Bildung ist dabei ein Kernthema, mit allen Chancen für Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum." Heidrun Piwernetz, Regierungspräsidentin von Oberfranken

Initiative soll Bildungs- und Teilhabechancen erhöhen

Die Initiative "Bildungsregionen in Bayern" wurde 2012 ins Leben gerufen, um die Bildungs- und Teilhabechancen junger Menschen vor Ort – vom Kindergarten bis zum Eintritt in die Schule und dann bis zum Berufsleben oder zum Studienbeginn – weiter zu erhöhen. Kern der Initiative stellt die Vernetzung der Akteure in der Region dar, um Angebote weiterzuentwickeln und zu erweitern.

Digitale Bildunsgregionen

Ziel der im Jahr 2018 gestarteten Initiative Digitale Bildungsregion ist, die eigene Bildungslandschaft so zu gestalten, dass die jungen Menschen sich gut in einer digitalisierten Welt zurechtfinden und an den Entwicklungen des digitalen Zeitalters bestmöglich partizipieren können. Voraussetzung ist ein geschärftes Bewusstsein für die Bedeutung des Themas "Digitale Bildung" bei allen Akteuren, insbesondere wenn es um eine offene und vernetzte Zusammenarbeit sowie um die Bereitstellung der technischen Voraussetzungen geht.