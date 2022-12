"Ganz normal anders" – Inklusion geht in beide Richtungen

Holz und Maschinen sind Stefan Zenkers Leidenschaft. In der Schreinerei des St. Josefs-Stift fühlt er sich gut aufgehoben. Doch jeden Dienstag läuft er vom Stiftsberg runter in den Ort. Hier hat der 29-jährige noch einen Zweitjob. Im örtlichen Kindergarten in Eisingen ist er seit 10 Jahren unverzichtbar. Einmal die Woche hilft er dem Hausmeister Wolfgang Köbnik bei der Gartenarbeit. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Mit dem Laubbläser befreit er den Spielbereich von heruntergefallenen Blättern. Wolfgang Köbnik ist voller Lob für Zenkers Arbeit: "Das hab ich ihm alles beigebracht, dass er mit dem Bläser arbeitet und mit dem Rasenmäher." Er schaut zu seinem Lehrling und lächelt: "Rasenmäher ist ja Deine Spezialität, ne?"

Inklusion in beide Richtungen

Die Bewohner vom Stiftsberg werden in Eisingen geschätzt und integriert. Für Geschäftsführer Marco Warnoff ist das extrem wichtig. "Nicht nur Integration unserer Bewohner in den Ort, sondern auch umgekehrt, dass wir den Anreiz am Stiftsberg bieten mit den verschiedenen Einrichtungen." Hier wird Integration in beide Richtungen gelebt. So gibt es Theateraufführungen, Ausstellungen oder die Parkanlage, um Menschen von außerhalb auch in die Einrichtung zu lotsen.