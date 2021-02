"Ganz Franken tanzt": Rund 700 Tänzerinnen und Tänzer machen mit

Präsentation der Aktion "Ganz Franken tanzt" im BR Fernsehen

Nach der Wiederholung von "Fastnacht in Franken" (12.50 Uhr) am Faschingsdienstag wird das Video mit der "größten digitalen Garde Deutschlands" bei "Wir in Bayern" (16.15 Uhr) präsentiert, Michelle Maldonado ist dabei und wird auch live tanzen. Das Video ist danach auch in der BR Mediathek, auf Youtube, Facebook (BR Franken und Fastnacht in Franken), Instagram (BR_Franken) sowie unter br.de/fastnacht zu sehen. Im Video sind alle Tänzerinnen und Tänzer, die etwas geschickt haben, zu sehen, allerdings aufgrund der Vielzahl der Einsendungen nur für wenige Sekunden. Daher sollen auch nach Aschermittwoch weitere Videos geschnitten und in den Sozialen Medien veröffentlicht werden.