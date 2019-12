Gangkofen: Einbrüche in zwei Pfarrhäuser in einer Nacht

Sachschaden höher als Beuteschaden

Der oder die Täter gelangten so ins Innere der Gebäude. In beiden Fällen wurden sämtliche Räume durchsucht und durchwühlt. In Kollbach wurden 500 Euro entwendet, in Obertrennbach wurde im Pfarrhaus keine Beute gemacht. Dort wurde jedoch ein erheblicher Sachschaden von circa 2.000 Euro hinterlassen.