Gammel-Fleisch in Transporter auf der A3: Viele Fragen offen

Die Autobahnpolizei hat kürzlich auf der A3 bei Würzburg einen Transporter mit fast 600 Kilogramm Gammel-Fleisch aus dem Verkehr gezogen. Das nicht mehr genießbare Fleisch sollte laut Polizei in Bonn zu Hackfleisch weiterverarbeitet werden. Wo das Fleisch genau herkam, steht noch nicht fest. Zuständig für den Gammelfleisch-Fund ist der Fachbereich Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung der Stadt Würzburg.

Unklar, wo genau das Fleisch herkommt

Demnach ist bislang unklar, ob der Fahrer selbstständig gehandelt oder im Auftrag einer Firma das Fleisch transportiert hat. Es ist auch noch nicht geklärt, woher genau das Fleisch kommt.

Laut Polizei wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, der oder die Verantwortlichen müssen also mit einem Bußgeld rechnen. Demnach entscheidet über die Höhe des Bußgelds die Verfolgungsbehörde, also die Stadt Würzburg. Wann die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen sind, ist noch unklar.

Polizei entdeckt Gammel-Fleisch zufällig bei Verkehrskontrolle

Der Gammelfleisch-Fund sei eher Zufall gewesen – die Beamten hatten das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil es augenscheinlich in einem schlechten Zustand gewesen war. Deswegen wollte die Polizei die Verkehrstüchtigkeit des Transporters überprüfen. In dem völlig verschmutzten und ungekühlten Fahrzeug fanden die Beamten 586 Kilogramm rohes Rind- und Schweinefleisch. Das Fleisch war nicht vorschriftsmäßig verpackt, sondern lag offen in Kunststoffkörben und berührte dabei auch die völlig verdreckte Bordwand, so die Polizei.

Der Fahrer gab auf Nachfrage an, das Fleisch nach Bonn transportieren zu wollen. Dort sollte die Ware zu Hackfleisch weiterverarbeitet werden. Der Fahrer musste schließlich unter Begleitung der Polizei zur nächsten Verwertungsanlage fahren und das Fleisch dort vernichten.