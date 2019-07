gameON2025: Nürnberg spielerisch per Handy entdecken

Die Spieler müssen dabei mit ihren Smartphones oder Tablets durch die Stadt laufen und an bestimmten Punkten Rätsel lösen, um zum Beispiel Albrecht Dürer oder ganz Nürnberg zu retten. Es handelt sich dabei um digitale ortsbasierte Spiele – sogenannte local based games.

Kinder verändern Nürnberg

Am Sonntag (14.07.2019) haben die Kinder und Jugendlichen der Teams aus dem Aktivspielplatz Gostenhof, dem Theater Mummpitz und dem Kultur- und Bildungszentrum südpunkt zusammen mit ihren Trainern die Spiele vorgestellt. Ein halbes Jahr haben sie in ihrer Freizeit an den Spielen gearbeitet. Projektleiter Christoph Deeg ist es wichtig, dass die Kinder dabei merken, dass sie ihre Stadt verändern und neu gestalten können. Gleichzeitig setzen sie sich spielerisch mit den Orten in ihrer Stadt auseinander, so Deeg. Zudem haben die Kinder und Jugendlichen gelernt, wie Spiele gestaltet und entwickelt werden.

Kostenlose Spiele

"gameON2025" ist ein Pilotprojekt der Europäischen Metropolregion Nürnberg im Rahmen der Bewerbung Nürnbergs um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Dabei werden Spiele nicht nur in Nürnberg entwickelt, sondern auch in Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Fürth, Schwabach und dem Landkreis Roth. Die App "gameON2025" und alle Spiele sind kostenlos.