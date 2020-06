Galerie Noah in Augsburg zeigt Werke von Rosa Loy

Rosa Loy gilt als Ausnahmekünstlerin der deutschen Gegenwart. Die Leipziger Malerin hat sich künstlerisch längst emanzipiert, ist aus dem Schatten ihres Ehemanns und Künstler-Kollegen Neo Rauch herausgetreten.

Magie und Mystik im Augsburger Glaspalast

Magisch und mythisch sind viele Motive ihrer Schau in der Galerie Noah im Glaspalast in Augsburg. Auch das erst in diesem Jahr entstandene "Zur Sparte": Eine Nixe mit langem Haar taucht aus dem tiefblauen Meer heraus, wirkt verlockend schön und gefährlich zugleich.

Frauen im Mittelpunkt von Rosa Loys Schaffen

Rosa Loy stellt mit ihren Werken Frauen in den Mittelpunkt, wie etwa im großformatigen Bild "Drei Parzen". Die drei Schicksalgöttinnen, die den Lebensfaden eines Menschen spinnen und abmessen, sind hier in Tannengrün und Flamingorot gehalten. Sie wirken heiter und frei, mütterlich-beschützend im besten Sinne.

Mehr Zusammenhalt unter Frauen

Die Werke Rosa Loys seien in den letzten Jahren immer dunkler geworden, sagt Kuratorin Wilma Sedelmeier. Die Künstlerin wolle damit ernstere Bilder schaffen, die verdeutlichen, dass sich Frauen aufeinander besinnen und zusammenhalten müssen.

40 Werke bis Mitte Juli in Augsburg zu sehen

In der Galerie Noah im Augsburger Glaspalast sind im Rahmen der Schau "Ausblick" noch bis Mitte Juli knapp 40 Gemälde von Rosa Loy zu sehen.