Galeria-Schließungen: Filiale Regensburg-Neupfarrplatz auf Liste

Allumfassend Shoppen im Herzen Regensburg - das wird in Zukunft schwieriger, wenn es nach den Plänen des Warenhauskonzerns Galeria geht. Wie das Unternehmen am Montagnachmittag mitteilte, gehört die Galeria Kaufhof-Filiale am Neupfarrplatz zu den sechs Standorten in Bayern, die bereits zum 30. Juni dieses Jahres schließen sollen. Weitere vier folgen dann Ende Januar 2024, so der Plan.

Weitere Filialen in Regensburg und Landshut bleiben bestehen

Dagegen soll es für die Filialen im Regensburger Donau-Einkaufszentrum und in Landshut weitergehen. Sie stehen auf der Liste von insgesamt 77 sogenannten "Fortführungsfilialen", in denen der Konzern künftig ein stärker auf lokale und regionale Bedürfnisse ausgerichtetes Sortiment anbieten will, wie es hieß. Für die bundesweit 52 sogenannten Schließungsfilialen bestehe derweil "angesichts der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der lokalen Bedingungen und auch nach intensiven Verhandlungen mit Vermietern und Städten keine positive Fortführungsperspektive."

Standort in der Regensburger Altstadt mit Tradition

Die Galeria Kaufhof-Filiale am Neupfarrplatz wurde als Horten-Kaufhaus in den 1970er Jahren gebaut und lockte zu Hoch-Zeiten viele Menschen in die Altstadt. Nun fallen auf einen Schlag 13.000 Quadratmeter Verkaufsfläche weg. Unklar ist, was nun dort passiert.