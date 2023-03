Galeria-Schließungen auch in Schwaben: Kempten soll zumachen

Von den drei Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen in Schwaben soll der Kaufhof in Kempten schließen. Zum 31. Januar 2024 sollen in der Filiale in der Kemptener Innenstadt die Lichter ausgehen: Das geht aus einer Liste mit Filialschließungen hervor, die mehrere Medien am Montagnachmittag veröffentlicht haben.

Memmingen und Augsburg wohl nicht betroffen

Die beiden Karstadt-Filialen in Memmingen und Augsburg sind laut der Liste nicht von den Schließungen betroffen. Der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) bestätigte dem BR inzwischen, dass die Karstadt-Filiale seiner Stadt bis auf Weiteres erhalten bleibt und zeigte sich sehr erleichtert über diese Nachricht.