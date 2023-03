Galeria-Schließung in Kempten: "Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Die Angestellten von Galeria Kaufhof in Kempten haben am Donnerstagvormittag gegen die Schließung des Kaufhauses demonstriert. Bei der Kundgebung in der Innenstadt waren rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei.

Ein sichtbares Zeichen setzen wollten die Beschäftigten, die sich für die Kundgebung mit der Gewerkschaft Verdi zusammengetan haben. Sie stellten sich in Herzform auf, um zu symbolisieren, dass sie die "Seele" des traditionsreichen Kaufhauses sind und deshalb die Schließung der Galeria-Kaufhof-Filiale in Kempten nicht einfach hinnehmen wollen. Möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sollten sich in Unterschriftenlisten eintragen und die lokalen Politiker ihren Einfluss deutlich nutzen, so der Wunsch der Galeria-Mitarbeitenden. Es gehe schließlich nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um die gesamte Stadtentwicklung und zum Beispiel die Frage, ob sich in dem Gebäude künftig Einzelhandel ansiedeln kann. Dazu laufen paralell zu den Rettungsversuchen im Hintergrund bereits Gespräche.

Endgültige Entscheidung fällt Ende März

Die Verdi-Beauftragte für das Allgäu, Manuela Karn, erklärte gegenüber BR24: Man wolle trotz aller negativen Vorzeichen nichts unversucht lassen, um den Standort Kempten von Galeria Karstadt Kaufhof vielleicht doch noch zu retten. Die endgültige Entscheidung werde dann die Gläubigerversammlung am 27. März treffen, sollte sie die Schließungspläne der Geschäftsführung bestätigen. Wenn dies der Fall wäre, würde Verdi alle Konzentration auf einen sozialverträglichen Übergang der Beschäftigten in eine mögliche Transfergesellschaft oder in Firmen unterstützen, die als Nachfolgemieter in Frage kämen.

Zukunft des Gebäudes: Verhandlungen mit Hindernissen

Die Gespräche über die weitere Nutzung des Gebäudes laufen derzeit "auf Hochtouren", so Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU), der sich vor Ort zusammen mit einigen Stadträten zu den Solidaritätsteilnehmern gesellte. Er betonte gegenüber BR24, dass die Chance auf einen Erhalt von Galeria Karstadt Kaufhof in Kempten "erste Priorität" habe.

Allerdings sei er auch realistisch und führe intensive Gespräche über eine mögliche Nachnutzung des Kaufhauses. Interessenten gebe es, die größte Hürde sei aber die Mietforderung der Gebäudeeigentümer. Die Spekulationen darüber sind vor Ort gewaltig, von "Heuschrecken" ist die Rede und offenbar steht hinter allem ein US-amerikanischer Pensionsfonds als Investor . Dessen Interesse liege auf einer möglichst hohe Rendite für die Anlegergelder. Deshalb seien die Verhandlungen, so Oberbürgermeister Kiechle, "nicht einfach".