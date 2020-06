Galeria-Karstadt-Kaufhof Filialen in Ostbayern bleiben

Das Warenhausunternehmen Galeria Karstadt Kaufhof wird seine Standorte in Regensburg und Landshut nicht schließen. Vertreter der Gewerkschaft Verdi aus Niederbayern und der Oberpfalz zeigten sich erfreut, fordern aber auch kluge Konzepte für die Zukunft der Kaufhäuser.

Verdi: Kaufhaus-Zukunft hängt vom Kaufverhalten ab

Für die Arbeitnehmer sei es erfreulich, dass Karstadt in Landshut bleibt. Das sagte die Verdi-Bezirksgeschäftsführerin von Niederbayern, Monika Linsmeier zu Bayern1. Andererseits sei es traurig für all diejenigen, die ihre Arbeit in anderen bayerischen Filialen verlieren werden. Aber auch was die Zukunft des Standorts Landshut angeht, bleibt Linsmeier vorsichtig. Für den Standort hänge auch künftig viel vom Kaufverhalten der Menschen ab. Gerade in Pandemie-Zeiten sei es kein Spaß, mit Mund-Nase-Schutz einkaufen zu gehen, so Linsmeier. Es brauche also kluge Konzepte, um das Kaufhaus voranzubringen.

200 Arbeitsplätze in Regensburg bleiben erhalten

Erleichterung auch in Regensburg: Wie Daniel Nikolovic, Gewerkschaftssekretär von Verdi in Regensburg zu Bayern1 sagte, gebe es für die beiden Filialen in der Altstadt und im Donaueinkaufszentrum ein "Zukunftskonzept und einen guten Sozialtarifvertrag." Jetzt müsse dieses Zukunftskonzept, an dem auch die Arbeitnehmer beteiligt seien, auch umgesetzt werden. An den Galeria-Standorten in Regensburg sind rund 200 Menschen beschäftigt.

Für die bayerischen Kaufhäuser, die aufgegeben werden sollen, wolle Verdi aber noch versuchen, die Schließungen zu verhindern, so Nickolovic weiter. Bayernweit will Galeria Karstadt Kaufhof sechs Filialen schließen. 800 Beschäftigte sind davon betroffen. Das Unternehmen betreibt bundesweit 174 Filialen. Der Warenhauskonzern ist wirtschaftlich angeschlagen und leidet unter der Corona-Krise.