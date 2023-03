Galeria-Filiale in Schweinfurt: Mitarbeiter hoffen auf Investor

Das Abstimmungsergebnis bei der Gläubigerversammlung des insolventen Warenhaus Riesen Galeria-Karstadt-Kaufhof am Montag in Essen ändert für die drei unterfränkischen Filial-Standorte nichts. Also die beiden Filialen in Würzburg und Aschaffenburg bleiben erhalten. Die Filiale in Schweinfurt soll spätestens am 31. Januar 2024 geschlossen werden.

Hätten die Gläubiger gestern den Sanierungsplan des Insolvenzverwalters nicht angenommen, wären in allen Galeria-Filialen – und damit auch in denen, die erhalten werden sollen – die Lichter sofort ausgegangen.

Appell an die Bevölkerung um Warenhaus zu erhalten

Die rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Galeria-Filiale in Schweinfurt hoffen, dass in den nächsten Monaten doch noch ein Investor das Kaufhaus übernimmt. So wie das in Coburg oder Nürnberg-Langwasser die Modekette "Aachener" machen will. Die Schweinfurter Galeria-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter appellieren aber auch, dass die Bevölkerung in und um Schweinfurt das Warenhaus jetzt verstärkt annimmt und dort einkauft, um sich mit stärkeren Umsatzzahlen attraktiv zu machen.

Umschulung für Mitarbeiter der Galerie Schweinfurt

Der Handelsverband Bayern versucht zu vermitteln. Der Kreisvorsitzende für Stadt und Landkreis Schweinfurt, Axel Schölle, sagte auf Nachfrage, dass es im Einzelhandel in und um Schweinfurt im Augenblick etwa zwei Dutzend offene Stellen gibt. Fast alle 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Galeria-Filiale in Schweinfurt wollen nach der Schließung ihres Warenhauses am Rand der Schweinfurter Innenstadt jedoch für ein halbes Jahr in eine sogenannte Transfergesellschaft wechseln, um sich bei Lohnfortzahlung für eine neue Arbeit umschulen zu lassen.