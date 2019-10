Gala zur Vergabe des Deutschen Fußball-Kulturpreises in Nürnberg

Der Italiener Pierluigi Collina gilt als einer der besten Schiedsrichter in der Geschichte des Fußballs. Er wurde von 1998 bis 2003 sechsmal in Folge zum Weltschiedsrichter des Jahres gewählt und hält damit einen einsamen Rekord. Einer Autoimmunkrankheit "verdankt" er sein markantes Aussehen: Der sogenannte "Kreisrunde Haarausfall" hatte zur Folge, dass er sämtliche Körperhaare verlor, einschließlich Augenbrauen und Wimpern. Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Schiedsrichterwesen treu. Seit 2010 ist er Chef der UEFA-Schiedsrichterkommission und seit 2017 auch Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission.

Auszeichnung für "Fußballkneipe des Jahres" geht nach München

Bei der Gala zur Vergabe der Deutschen Fußball-Kulturpreise werden aber noch weitere Preisträger gekürt. Darunter das "Stadion an der Schleißheimer Straße" in München den Fanpreis als "Fußballkneipe des Jahres". Der Bildungspreis "Lernanstoß" geht in diesem Jahr an den SC Aleviten Paderborn. Der Verein organisiert schon seit Jahren eine Hausaufgabenbetreuung und Verpflegung für Kinder, von den viele Migrations-, Flucht- oder Armutshintergrund haben. Zudem organisieren die Verantwortlichen internationale Jugendbegegnungen, an denen auch Flüchtlingskinder oder Jugendliche mit Behinderungen teilgenommen haben.

Fußballspruch des Jahres noch nicht gekürt

Die Autoren Thomas Franke, Marko Hofmann und Matthias Löffler haben das Fußballbuch des Jahres geschrieben: "125 Jahre. Vom VfB zum 1. FC Lokomotive Leipzig", lautet der Titel. Noch offen ist, wer den Fußballspruch des Jahres geprägt hat. Denn diese Wahl findet immer erst während der Veranstaltung in der Tafelhalle durch das Publikum statt. Vier Kandidaten sind dabei noch im Rennen: Bayern-Profi Leon Goretzka sagte „Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum". Ex-U21- und Frauen-Nationaltrainer Nationaltrainer Horst Hrubesch ist mit seinem Spruch "Alle fragen immer, was der Unterschied zwischen den Mädels und den Jungs ist: Es gibt keinen", im Rennen.

Schlagfertige Sprüche nominiert

Jan Löhmannsröben, der damals für den 1. FC Kaiserslautern spielte, beklagte eine Schiedsrichterentscheidung mit "Wenn das ein Schiri ist – weiß ich nicht, Digger – soll der Cornflakes zählen gehen". Und Imke Wübbenhorst, die als erste Frau in Deutschland eine männliche Oberligamannschaft trainiert antwortete auf die Frage, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen werde, damit ihre Spieler schnell noch eine Hose anziehen könnten, bevor sie in die Kabine komme: "Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf".

Gala im Live-Stream

Den Walther-Bensemann-Preis wird Collina am Abend im Rahmen der Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball Kulturpreises erhalten. Die Gala in der Nürnberger Tafelhalle ist bereits ausverkauft, wird aber im Live-Stream gezeigt.