Gaimersheim: Millionenschaden bei Brand in Firmengebäude

Bei einem Brand in einem Firmengebäude in Gaimersheim ist am Samstagnachmittag ein Millionenschaden entstanden. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Sonntag.

Brand an einem Motor

Demnach hatte in dem Betrieb gegen 16 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst, woraufhin ein Sicherheitsmitarbeiter den betroffenen Bereich kontrollierte. Dabei stellte er Rauchgeruch fest, der aus einer Werkstatthalle kam, und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Friedrichshofen und Gaimersheim sowie die Berufsfeuerwehr Ingolstadt stellten einen Brand an einem Motor in der Halle fest und löschten diesen.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden am Gebäude und dem Motor liegt laut Polizei jedoch im Millionenbereich. Ein möglicher Grund dafür: Die Freiwillige Feuerwehr Gaimersheim berichtet auf ihrer Facebookseite, dass der Brand in einem Prüfstand ausgebrochen sei. Im Gewerbegebiet an der Sachsstraße in Gaimersheim sind zahlreiche Firmen und Zulieferer aus dem Bereich der Automobilindustrie untergebracht. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt nun zur Brandursache, eine Begehung des Brandorts ist für den Montag geplant. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen jedoch bisher nicht vor, so das Polizeipräsidium.