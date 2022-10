Gaffer verursachen Stau nach Lkw-Unfall auf A6

Bei Unfällen sorgen Gaffer, die ihr Smartphone zücken und Fotos machen, für Stau, Behinderungen und erheblichen Ärger. Am Donnerstagnachmittag war das wieder auf der A6 bei Roth der Fall, Einsatzkräfte beobachteten, wie Autofahrer auf der Gegenfahrbahn ihr Handy zückten, um Fotos von einem Unfall mit drei Lastwagen zu machen. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Gegenfahrbahn in Richtung Heilbronn.

Ein schwer- und ein leichtverletzter Lkw-Fahrer

Wie die Polizei mitteilte, fuhren am Donnerstag gegen 15.50 Uhr auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Roth drei Laster ineinander. Unfallverursacher war offenbar ein 22-jähriger Trucker, der zu spät erkannt hatte, dass ein vorausfahrender Sattelzug bremsen musste. Er fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und schob es auf einen dritten Lkw. Dabei wurde der 22-Jährige schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seiner völlig zerstörten Fahrerkabine geborgen werden. Der 50-jährige Fahrer des mittleren Lkw wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Fahrer des vorderen Lkw kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden betrug nach Angaben der Polizei über eine Million Euro.

Gaffer auf Gegenfahrbahn verursachen Stau

Es kam zur Sperrung und stundenlangen Behinderungen in Fahrtrichtung Amberg. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht. Ein erheblicher Stau entstand eben aber auch auf der anderen Fahrbahnseite in Richtung Heilbronn. Nach Polizeiangaben waren dafür ausschließlich Gaffer verantwortlich.