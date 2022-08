Gaffer gibt sich bei Motorradunfall als Sachverständiger aus

Am Rande eines schweren Verkehrsunfalls in Nürnberg hat ein Gaffer die Polizei beschäftigt. Der 45-Jährige gab sich einer Polizistin gegenüber als Sachverständiger aus und machte Fotos von der Unfallstelle. Als der echte Sachverständige hinzukam, wurde der Schaulustige von der Polizei kontrolliert und machte falsche Namensangaben.

Der Unfall auf dem Nürnberger Nordring ereignete sich am Dienstagabend. Wie die Polizei mitteilt, war ein 32 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Auto kollidiert, als dieses möglicherweise illegal auf dem Ring wenden wollte. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Motorradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 58-jährige Autofahrer war auf der vierspurigen Straße von der ganz rechten Spur in die Mitte auf einen Fußgängerübergang gefahren. Dies bemerkte der Motorradfahrer zu spät und krachte in das Auto. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war der Ring komplett gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei prüft, ob der Gaffer wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden kann. Da der Mann erst später hinzukam, hat er keine Fotos von Unfallopfern gemacht, was eine Straftat wäre. Die Polizei sucht Zeugen, die genauere Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie können sich unter der Telefonnummer 0911 / 65 83-15 30 melden.