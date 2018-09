Gaffer fotografieren statt zu helfen bei Brand in Regensburg

Das Feuer war in einer Wohnung in einem Seitenteil des großen Gebäudes ausgebrochen. Flammen und Rauch verbreiteten sich blitzschnell, die anderen Bewohner mussten ins Freie gebracht werden. Einige Augenzeugen beschwerten sich bei anwesenden Reportern, dass bei der Räumung des Gebäudes einige Gaffer statt zu helfen lieber Handybilder machten. In dem betroffenen Gebäudeteil sind 191 Menschen gemeldet.

64-jähriger Mann schwer verletzt

Bei dem Wohnungsbrand am Abend im Regensburger Stadtosten erlitt der Bewohner des betroffenen Appartements schwerste Verletzungen. Das bestätigte die Polizei dem BR. Genauere Informationen zum Gesundheitszustand des 64 Jahre alten Mannes gab es am Abend zunächst nicht, er wird in einem Krankenhaus behandelt.

Brand begann in Appartement

Das Feuer war gegen 19.30 Uhr in dem Appartement in einem Flügel eines weitläufigen Wohnkomplex mit zahlreichen kleinen Wohnungen unter anderem für Studenten ausgebrochen. Anwohner bemerkten Brandgeruch und alarmierten die Einsatzkräfte, die den Brandort schnell lokalisierten und die Eingangstür des Appartements im zweiten Stock aufbrachen. Zu diesem Zeitpunkt stand die Wohnung, in der dann der 64-Jährige entdeckt wurde, bereits lichterloh in Flammen.

190 Bewohner mussten raus

Zusammen mit Anwohnern und Passanten wurden in der Folge alle Bewohner des Gebäudeteils alarmiert und konnten diesen verlassen. Ernster verletzt wurde dabei niemand, 16 Menschen klagten über leichte Atemwegsreizungen, konnten laut Polizei aber noch vor Ort ambulant versorgt werden. Die Bewohner, die ihre Wohnungen verlassen mussten, wurden in einem von der Feuerwehr bereitgestellten Bus versorgt.

Brandfahndung ermittelt

Die Kripo Regensburg nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. An dem Großeinsatz waren zahlreiche Polizisten, acht Notärzte, 50 Rettungskräfte sowie die Berufsfeuerwehr Regensburg und drei weitere Freiwillige Feuerwehren beteiligt.