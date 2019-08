Gaffer behindern Polizeieinsatz bei Unfall in Rothenburg

Rund ein Dutzend Gaffer haben gestern Nachmittag bei einem tragischen Verkehrsunfall mit inzwischen drei Toten bei Rothenburg die Arbeit der Polizei behindert. Das bestätigte der Leiter der Polizeiinspektion Rothenburg, Stefan Schuster, dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage.

Platzverweise für Gaffer

Im Verlauf des Einsatzes hätten die Gaffer mit Fahrrädern, Mopeds und Autos versucht, über Felder und Wiesen bis an die Unfallstelle auf der Staatsstraße beim Rothenburger Ortsteil Herrnwinden heranzukommen. Und das obwohl die Polizei die Unfallstelle weiträumig abgesperrt hatte.

Polizisten, die für den Unfall eingesetzte waren, mussten zeitweise dafür abgestellt werden, um den Gaffern Platzverweise zu erteilen.

Ersthelfer werden gelobt

Schuster betonte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk aber auch, dass zahlreiche engagierte und couragierte Ersthelfer sofort ihr Möglichstes getan hatten, um den Verunglückten zu helfen.

"Ich habe größten Respekt vor dem Eingreifen der ersthelfenden Verkehrsteilnehmer, die mit Situationen konfrontiert wurden, die wohl haften bleiben werden." Stefan Schuster, Leiter der Polizeiinspektion Rothenburg

Nicht nur die Überlebenden des schrecklichen Unfalls und deren Angehörige, sondern auch die Einsatzkräfte können im Nachgang des Ereignisses jetzt psychologische Hilfe in Anspruch nehmen.

Inzwischen drei Todesopfer

Wie berichtet, hatte ein Autofahrer gestern Nachmittag beim Rothenburger Ortsteil Herrnwinden offenbar ein Stoppschild missachtet. Es kam zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde das Auto dann auch noch auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert.

Zwei Menschen starben am Unfallort, sieben Personen wurden mit teils schwersten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Eine der Verletzten, eine 19 Jahre alte Frau, verstarb vergangenen Nacht ebenfalls - sie ist das dritte Todesopfer des tragischen Verkehrsunfalls. Ein 14-jähriger Junge schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Alle drei Tote sind Angehörige einer Familie, die in dem Auto saßen, das den Unfall verursacht hat.

Im Einsatz waren bei dem Unfall drei Rettungshubschrauber, ein Polizeihubschrauber, fünf Notärzte, 25 Rettungskräfte, acht Rettungswagen, 60 Feuerwehrleute, vier Polizeistreifen und ein Notfallseelsorger.