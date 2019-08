Gäubodenvolksfest: Wie viel verdient ein Wirt bei einem Prosit?

Auf dem Straubinger Gäubodenvolksfest geht zurzeit wieder eine Maß nach der anderen über die Biertische. Wie das Bier gehört zu jedem gescheiten Volksfest auch das "Prosit der Gemütlichkeit" - und damit steigt dann auch der Bierkonsum.

Doch was bringt so ein Prosit eigentlich dem Festwirt ein? Wir haben das Experiment am Straubinger Gäubodenvolksfest gemacht - mit Musikkapelle, Mathematiker und so einigen Maß Bier.