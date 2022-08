Gäubodenvolksfest: Was ist gesperrt, wie komme ich hin?

9-Euro-Ticket und Sonderzüge bei der Bahn

Das bekannte Gäubodenvolksfest-Ticket gibt es dieses Jahr nicht mehr - dafür kann das 9-Euro-Ticket im August noch genutzt werden. Das 9-Euro-Ticket ist auch im Stadtbusverkehr in Straubing gültig - nicht jedoch auf den Sonderlinien des Landkreises zum Volksfest.

Da viele Menschen mit der Bahn anreisen werden, verstärkt die "agilis" mit Sonderzügen die Strecke zwischen Plattling, Straubing und Regensburg.

In Richtung Regensburg verkehren folgende Sonderzüge:

Abfahrt Straubing, 22.53 Uhr (ag84178)

Abfahrt Straubing 23.54 Uhr (ag31948)

Abfahrt Straubing 00.54 Uhr (ag84354)

In Richtung Plattling verkehren folgende Sonderzüge:

Abfahrt Straubing 22.31 Uhr (ag 84177)

Abfahrt Straubing 00.16 Uhr (ag 84179)

Sicherheit: Polizeikontrollen und Videoüberwachung

Die Polizei Straubing erhöht wegen des Gäubodenvolksfests die Polizeipräsenz, heißt es. Ebenso werden bei den Eingängen zum Festplatz selektive Taschen- und Personenkontrollen durchgeführt.

Neben den Beamten vor Ort setzt die Polizei wie in der Vergangenheit auf eine Videoüberwachung. Dafür wurden insgesamt 15 Kameras in der Innenstadt am Theresienplatz, in der Steinergasse, Am Platzl und im Bereich Am Kinseherberg angebracht. Außerdem wird es am Festzeltplatz selbst eine Videoüberwachung geben.

Auf dem Festgelände richtet die Polizei als Anlaufstelle eine Volksfestwache im Theater Am Hagen ein. Diese ist ab zehn Uhr besetzt und telefonisch erreichbar unter: 09421/ 868-2340.

Stadt Straubing: Kostenlose Corona-Tests für Gäubodenvolksfest

Eine Testpflicht gibt es zwar nicht mehr - das Gäubodenvolksfest findet ohne Corona-Auflagen statt. Dennoch sei die Pandemie noch nicht vorbei, wie es von der Stadt Straubing heißt. Daher wird an die Vernunft jedes einzelnen appelliert. Die Stadt will aber unterstützen: Daher werden kostenlose Corona-Selbsttests für das Gäubodenvolksfest zur Verfügung gestellt, erhältlich ab 8. August in Impfzentren und im Amt für Tourismus.

1,4 Millionen Besucher am Gäubodenvolksfest

Das Gäubodenvolksfest gilt nach der Münchner "Wiesn" als das zweitgrößte Volksfest in Bayern – bis zu 1,4 Millionen Besucher kamen jährlich auf das Fest, das wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre hintereinander ausgefallen war.

Am Festplatz sind sieben Festzelte mit rund 27.000 Sitzplätzen aufgebaut. Der Vergnügungspark bietet rund 130 verschiedene Attraktionen und Fahrgeschäfte. Parallel zum Gäubodenvolksfest findet in Straubing auch die Ostbayernschau statt, die größte Verbraucherausstellung in Ostbayern.