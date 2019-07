Gäubodenvolksfest: Polizei baut Videoüberwachung auf

Spezialisten der Polizei haben kurz vor Beginn des Gäubodenvolksfestes in Straubing jetzt die Videoüberwachung aufgebaut. Neben dem Festgelände wurden auch Kameras im Bereich der Innenstadt am Theresienplatz, in der Steinergasse, Am Platzl und im Bereich Kinseherberg installiert.

Straftaten dokumentieren, Kriminelle abschrecken

Die Kameras sollen die Sicherheit während der Festzeit erhöhen, das Gäubodenvolksfest gilt als das zweitgrößte Volksfest Bayerns. Die Kameras helfen den Beamten bei der Identifizierung von Straftätern, gleichzeitig wirken sie abschreckend.

Kameras werden nach dem Fest wieder abgebaut

Die Polizeiinspektion Straubing muss die Installation der Kamera jedes Jahr mit den Datenschutzbeauftragten besprechen und auch genehmigen lassen. Hinweisschilder kennzeichnen die Bereiche, in denen aufgezeichnet wird. Gleich nach Ende des Volksfestes wird die Videoüberwachung wieder abgebaut.