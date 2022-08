Gäubodenvolksfest: Mit diesen Tipps sicher nach Hause kommen

Viele kennen die Situation: Volksfestzeit, gute Stimmung im Bierzelt, abends dann doch noch bis zum Schluss geblieben und jetzt steht der Nachhauseweg bevor. Es ist schon dunkel, einige Betrunkene torkeln über den Volksfestplatz. Schnell fühlt man sich unsicher. In einer solchen Situationen gibt es einige Ratschläge, wie man sich verhalten kann, um sich sicherer zu fühlen.

Sich einen Plan machen: Wie komme ich nachhause?

Am besten ist es natürlich, vorher zu überlegen: Wie komme ich heute Abend nach Hause? Vielleicht mit Freunden verabreden, gemeinsam nach Hause gehen oder sich im besten Fall sogar abholen lassen. Sollte das nicht klappen, gibt es am Straubinger Gäubodenvolksfest vor Ort auch die öffentlichen Verkehrsmittel: Neben dem regulären Stadtbus fährt der Volksfestbus mit Sonderfahrtzeiten. Dazu gibt es noch den kostenlosen Pendelbus, der von morgens bis abends vom Bahnhof Straubing zum Gäubodenvolksfest hin- und zurückfährt. Für Personen, die sich doch alleine zu Fuß auf den Nachhauseweg machen müssen, rät Natascha Lenz vom Polizeipräsidiums Straubing folgendes:

Kopfhörer und laute Musik vermeiden,

dunkle, wenig befahrene Bereiche meiden,

aufmerksam sein und sein Umfeld wahrnehmen.

Und vor allem ermutigt Polizeihauptmeisterin Natascha Lenz, sich Hilfe zu holen: "Im Zweifel lieber einmal zu früh reagieren, als einmal zu spät. Rufen Sie jemanden an, teilen Sie frühzeitig mit, wo sie sich befinden und warum sie anrufen. Im Zweifel können Sie auch jederzeit Kontakt zur Polizei aufnehmen, wir sind rund um die Uhr erreichbar."

Zahlreiche Ansprechpartner vor Ort

Wer sich unsicher fühlt, kann sich auf dem Gäubodenfest und in Straubing an zahlreiche Ansprechpartner wenden. Beispielsweise ist die Polizei Straubing am Volksfestplatz vor Ort, aber auch in der Innenstadt. Am Festplatz gibt es Sicherheitskräfte, die man jederzeit ansprechen kann. Aber auch die Feuerwehr oder der Rettungsdienst sind für einen da. Generell soll es keine Scham geben, sich Hilfe zu holen. Die Volksfestwache ist unter 09421/868-2340 bis zum Veranstaltungsende erreichbar. Natürlich kann man auch die "110" wählen, wenn man Hilfe braucht.

Polizei: "Gegenüber deutlich mit ‚Sie‘ ansprechen"

Befinde ich mich dennoch in einer Situation, in der ich mich bedrängt fühle, rät Polizeihauptmeisterin Lenz, laut um Hilfe zu schreien. "Dabei wird empfohlen, das Gegenüber auf jeden Fall laut und deutlich mit 'Sie' anzusprechen, um Passanten deutlich zu machen, dass es sich hier nicht um einen Streit zwischen zwei Bekannten handelt", sagt Lenz. Dabei rät Lenz, sich mit solchen Situationen am Besten schon einmal mental auseinanderzusetzen oder diese – so gut es geht – zu üben.

"Die Kriminalpräventionsstelle des Polizeipräsidiums Niederbayern bietet einen Zivilcourage-Kurs an, der in rund drei Stunden viele verschiedene Aspekte behandelt", erklärt Lenz. "Die Kursteilnehmer lernen, wie sie sich selbst am besten schützen können, wie sie sich am besten Hilfe von anderen verschaffen können und wie man anderen helfen kann, ohne sich gegebenenfalls selbst zu gefährden." Dabei würden auch Rollenspiele durchgeführt und verschiedene, häufig gestellte Fragen thematisiert.

"Nachhauseweg-Telefon" oder "KommgutHeim-App"

Wer auf dem Nachhauseweg wortwörtlich etwas in der Hand haben möchte, kann sich entweder das "Heimweg-Telefon" oder die "KommGutHeim-App" genauer anschauen.

Das Prinzip des Heimweg-Telefons ist eine deutschlandweite Nummer, die Nacht für Nacht besetzt ist und angerufen werden kann, wenn man sich abends unwohl fühlt. Unter 030/12074182 meldet sich dann ein/e Ehrenamtliche/r und der oder die bleibt solange am Telefon, bis die anrufende Person zuhause ist.

Die Idee dahinter ist, dass sich die Anruferinnen und Anrufer einerseits nicht alleine auf dem Heimweg fühlen, weil sie übers Telefon begleitet werden. Damit, so sagen es die Ideengeber, können die Personen auf dem Heimweg auch gleichzeitig mehr Sicherheit ausstrahlen. Falls es letztendlich zu einem Übergriff kommen sollte, können die Ehrenamtlichen sofort die Polizei alarmieren. Die Nummer ist von Sonntag bis Donnerstag von 20 Uhr bis 24 Uhr erreichbar und freitags und samstags von 20 Uhr bis drei Uhr morgens.

Eine weitere, hilfreiche App ist die "KommGutHeim"-App. Diese wurde an der Uni Regensburg entwickelt. Die Idee ist: Wer sich nachts auf den Weg macht, kann seine engen Kontakte via App auswählen und ihnen den Live-Standort übermitteln. Dadurch können die Kontakte in Echtzeit sehen, wo sich die Person gerade befindet. Falls man sich bedrängt fühlt, lässt sich über den Notfall-Button der App auch sofort ein Standwort übermitteln.

Rechtzeitig Hilfe holen

Wichtig ist es, dass man diese unterschiedlichen Strategien gegen Unsicherheit einmal vorher übt. Wie funktioniert die App? Habe ich einen extra Akku zum Laden für das Handy dabei? In der Situation selbst, vielleicht noch mit etwas Alkohol im Blut, kann es dann schwieriger werden. Generell sollte man sich Gedanken machen, wie man am sichersten nachhause kommt. Und im Ernstfall dann wirklich - dazu ermutigt auch das Polizeipräsidium Straubing - lieber einmal "zu früh Hilfe holen oder die Polizei rufen, als wenn es schon zu spät ist".