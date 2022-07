Gäubodenvolksfest: Kameras für Videoüberwachung installiert

In knapp drei Wochen beginnt das Gäubodenvolksfest im niederbayerischen Straubing. Für die polizeiliche Arbeit während des Festes wurden jetzt an mehreren Orten in der Stadt Videokameras montiert. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern dienen die Kameras der "Einsatzbewältigung und Sicherheit der Volksfestbesucher". Sie sind in der Innenstadt am Theresienplatz, in der Steinergasse, Am Platzl und im Bereich Am Kinseherberg angebracht. Außerdem wird es am Festzeltplatz selbst eine Videoüberwachung geben.

Nach Volksfest werden Kameras wieder abgebaut

Mittels Schildern will die Polizei die Besucherinnen und Besucher auf die Aufzeichnungen hinweisen. Nach dem Gäubodenvolksfest werden die Kameras wieder abgebaut, heißt es. Gefertigte Aufnahmen würden nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht, so das Polizeipräsidium Niederbayern. Lediglich einzelne Aufnahmen, die für Ermittlungszwecke nötig seien, würden als Beweismittel an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Videoüberwachung zum Gäubodenvolksfest hat es schon gegeben

An der Zahl der eingesetzten Kräfte vor Ort soll sich durch die Kameras laut Polizei nichts ändern. Vielmehr sei dadurch ein "noch zielgerichteter Einsatz von Kräften an sich abzeichnenden Brennpunkten möglich". Bereits in der Vergangenheit hatte es beim Gäubodenvolksfest Videoüberwachung gegeben. In diesem Jahr findet das zweitgrößte Volksfest Bayerns vom 12. bis 22. August statt.