Gäubodenbahn wird durch Busse ersetzt

Von Dienstag (20.08.) bis Montag (16.09) werden auf der Bahnstrecke zwischen Straubing und Bogen Schienen, Weichen und Beläge bei Bahnübergängen erneuert. Laut Deutsche Bahn werden dafür rund 7.700 Meter Schienen, 5.500 Schwellen und rund 6.000 Tonnen Neuschotter verbaut.

Ersatzbusse werden eingesetzt

Die Baumaßnahme hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr der Gäubodenbahn: Zwischen Straubing und Bogen müssen während der Bauzeit Ersatzbusse eingesetzt werden. Die Busse halten an den Bahnhöfen mit Ausnahme von Ittling (Bushaltestelle ist unterhalb des Baukrans in der Kurve an der Schäfflerstraße) und Staubing-Ost (Bushaltestelle am Zeckenberg - Ecke Amselstraße/Friedhofstraße). Fahrgäste sollten beachten, dass die Ersatzbusse früher abfahren, beziehungsweise später ankommen.

(Hier finden Sie die Abfahrtszeiten der Ersatzbusse)

Rund 900 Fahrgäste nutzen an einem durchschnittlichen Werktag die Gäubodenbahn, so ein Sprecher der Bayerischen Eisenbahngesellschaft auf Anfrage des BR. Die Deutsche Bahn investiert rund vier Millionen Euro in die Gleis- und Weichenerneuerungen.