Gärtnern ohne Garten: Urban Gardening in Fürth

Der Demonstrationsgarten "Urban Gardening" ist eigentlich gar kein Garten sondern ein gepflasterter Hinterhof in der dicht bebauten Fürther Südstadt. Das passt gut, findet Gudrun Holm vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in Fürth. Urban Gardening finde eben genau da statt, wo kein Garten sondern nur versiegelte Fläche vorhanden sei.

Viele Gefäße eignen sich

Wichtig sei die Auswahl der Pflanzgefäße, so Holm weiter. Vieles aus dem Alltag eigne sich: Ein leerer Blumentopf, eine Obststeige, ein alter Sack oder eine ausgemusterte Einkaufstasche. Bepflanzte Gefäße aller Art hängen und stehen im Hinterhof des Fürther Landwirtschaftsamtes und dienen als Anschauungsmaterial.

Selbstversorgung 2.0

Das Gärtnern in der Stadt sei eine Art Selbstversorgung 2.0, sagt Gudrun Holm. "Wir wollen die Wertschätzung für die Produkte erhöhen, indem wir zeigen, wie es wächst, und wie man eine Tomate zur Reife bringt." Und auch ohne Garten sei viel mehr möglich als ein paar Küchenkräuter am Fensterbrett. Tomaten, Paprika, Erdbeeren, Salat – all das gedeiht auch auf kleinstem Raum. Nur bei der Erntemenge müsse man Einbußen hinnehmen, wenn das Gefäß sehr klein ist, sagt Gartenexpertin Holm. "Aber es schmeckt genauso gut".

Gärtnern für Gießfaule

Holms Kollege Florian Demling von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau steht vor einer weißen Styropor-Platte mit bunten Salatköpfen. Darunter befindet sich eine Wanne mit Wasser. Ein so genanntes Hydroponik-Beet, erklärt Demling, das ganz ohne Erde auskomme. Die Wurzeln der Pflanzen hängen im Wasser, das mit einer Nährstofflösung angereichert ist. Eine Umwälzpumpe sorgt für die Verteilung. "Ein System für Gießfaule", sagt Demling schmunzelnd. Ein Hydroponikbeet muss man nur am Anfang regelmäßig gießen, dann wachsen die Pflanzen mehrere Wochen lang ohne weitere Pflege.

Kurse und Führungen im Schaugarten

Der Fürther Schaugarten ist während der Öffnungszeiten des Landwirtschaftsamtes immer zugänglich. Interessierte können sich Tipps und Anregungen holen. Außerdem finden regelmäßig Führungen und Workshops statt. Und auch in den anderen bayerischen Regierungsbezirken gibt es Schaugärten zum Thema „Gärtnern in der Stadt“, zum Beispiel in Bamberg, Schweinfurt oder Regensburg. Nähere Infos unter www.lwg.bayern.de/urban-gardening.