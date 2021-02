Gärtnereien und Gartencenter fordern früheres Ende des Lockdowns

Andrea Schlegel-Keller blickt sich in ihrem Blumen- und Gärtnereigeschäft direkt am Augsburger Nordfriedhof um – statt frischer Blumen steht hier jetzt nur noch Deko. Denn seit 16. Dezember darf kein Kunde mehr den Laden betreten, Blumen zu präsentieren ist deswegen sinnlos. "Es ist sehr deprimierend, weil ich auf die Kundschaft angewiesen bin. Unsere Kunden sind unser Leben. Der persönliche Kontakt ist sehr wichtig. Und das ist im Augenblick extrem schwierig", sagt Schlegel-Keller.

Bestellungen per Telefon und über Lieferdienst

Bestellungen sind bei ihr nur noch telefonisch möglich. Die Stammkunden nutzen das, aber die Laufkundschaft ist komplett weggebrochen. Immerhin kooperiert die Gärtnerin schon länger mit zwei Online- Lieferdiensten. Gerade packt Schlegel-Keller eine Online-Bestellung ein, einen bunten Blumenstrauß. "Es sind heute zehn Stück. Das ist in Ordnung, ein guter Durchschnitt für einen Tag, wenn sich der Straußpreis in einer gewissen Höhe bewegt, zwischen 20 bis 30 Euro", sagt die Gärtnerin.

Lockdown zwingt Mitarbeitende in Kurzarbeit

Trotzdem muss Andrea Schlegel-Keller mehr als 60 Prozent Umsatzeinbußen verkraften. Zehn Mitarbeiterinnen arbeiten normalerweise in ihrem Laden, doch sie alle sind in Kurzarbeit. Eingesetzt werden sie spontan und nach Bedarf. Heute packen drei Kolleginnen mit an, denn es gibt etwas mehr zu tun: Blumensträuße binden, Blumengestecke für eine Bestattung herrichten, denn Schlegels Laden kümmert sich auch um Trauerfloristik und Grabpflege.

Online-Petition fordert Öffnung von Gärtnereien

Überbrückungshilfen bekommt sie nicht, sagt Gärtnerin Schlegel-Keller. Und hofft sehr darauf, dass eine Online-Petition, die der Verband Deutscher Garten-Center initiiert hat, etwas bewegen kann und Druck auf die Politik ausübt.

Die Petition will erreichen, dass Gartencenter, Gartenfachmärkte, Gärtnereien, Baumschulen und Pflanzenproduktionsbetriebe wieder öffnen dürfen, spätestens zum 1. März. Denn, so die Begründung: diese Betriebe seien systemrelevant, da Gemüsepflanzen, Kräuter, Obstgehölze und Sämereien verkauft werden. Und Pflanzen seien "lebende Ware" – davon musste in den vergangenen Wochen auch vieles weg geworfen werden, wie schon im ersten Lockdown im Frühjahr 2020.