Montag wird wieder geöffnet: Gärtnereien bereiten sich vor

Nach Winter und Lockdown ist die Sehnsucht nach frischem Grün heuer besonders groß. Am Montag dürfen die Gärtnereien wieder öffnen - so wie auch Baumärkte, aufgrund deren großer Pflanzenabteilungen.

Gärtnereien sind vorbereitet

In den Gewächshäusern und im Laden von Reinhard Steinhilber in Neustadt an der Waldnaab stehen tausende Primeln, Narzissen, Gänseblümchen, Stiefmütterchen und Osterglocken bereit. Seit August hat er sie wachsen lassen. Dass er am Montag bereits wieder Kunden im Laden haben darf, freut ihn. Denn sonst würden viele der Pflanzen in den Kompost wandern. "Weil wir einfach ein lebendes Produkt haben, irgendwann ist der Zenit dafür da und dann hat es einfach nur noch Kompostwert", sagt Steinhilber.

Gräser, Stiefmütterchen und Narzissen dürfen durchaus schon in die Erde im Freien. Primeln sollten aber lieber noch über Nacht ins Haus gestellt werden, weil in den kommenden Wochen noch frostige Nächte erwartet werden.

Zeit für Gartenarbeit beginnt

Auch der Garten kann schon frühlingsfit gemacht werden - ohne zu pflanzen. Zum Beispiel Bäume ausschneiden, Unkraut jäten oder Gräser etwas zurückschneiden empfiehlt der Gärtnermeister. In Gewächshäusern können durchaus schon Salat und einige Gemüsesorten gepflanzt werden.

Nur noch an diesem Wochenende können Hecken geschnitten oder Bäume gefällt werden. Denn am 1. März beginnt die Brutsaison der Vögel. Dann ist das Bäumefällen verboten. Bei Hecken dürfen dann den Sommer über nur noch Formschnitte gemacht werden.

Kunden freuen sich auf die Wiedereröffnung

Die Resonanz der Kunden sei "gigantisch" beschreibt der Gärtnermeister die Sehnsucht der Menschen heuer auf den Frühling und frisches Grün in Wohnung oder im Garten. Dennoch rechnet er nicht mit langen Schlangen am Montag. Die Kunden hätten sich an das Einkaufen zu Randzeiten gewöhnt, was den Andrang etwas entzerre, hat Reinhard Steinhilber bereits nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr festgestellt.

Mit Einkaufswagen und im Einbahnstraßen-System können sie dann ab Montag wieder durch die Pflanzen stöbern. Denn das sei den Kunden immer noch am wichtigsten und der große Unterschied zum "Call und Collect"-System: Die Kunden wollten sehen und riechen beim Blumenkauf, sagt Steinhilber.