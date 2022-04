Gärtnercocktails und Gemüse: Aktionstag der Gärtner in Bamberg

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause können Gartenfreunde am Sonntag wieder in zwölf Gärtnereien im gesamten Bamberger Stadtgebiet einen Blick auf die tägliche Arbeit der Gärtner werfen. Mit dabei sind Gemüse-, Obst-, Kräuter-, Stauden- und Zierpflanzengärtnereien. Dazu kommt je nach Gärtnerei ein kulinarisches Angebot vom "Rhabarber Secco" über speziell kreierte Gärtnercocktails bis hin zum "Veggie Hopfen Farmer Menü." Kinder können beispielsweise Salat eintopfen oder sich im Gummistiefelweitwurf üben.

Gemüseanbau im Stadtzentrum seit dem Mittelalter

Der Anbau von Gemüse im Stadtzentrum hat in Bamberg eine Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Die Siedlung "Gärtnerstadt" hat mit ihren innerstädtischen, von Erwerbsgärtnern bewirtschafteten Flächen als kulturelle Besonderheit zur Ernennung der Stadt als Unesco-Welterbe beigetragen. Ein Gärtner- und Häckermuseum informiert über den traditionellen Anbau und das Leben der früheren Bamberger Gärtner.

Mehrere tausend Besucher erwartet

Die zwölf Bamberger Gärtnereien, die am Aktionstag teilnehmen, sind am Sonntag bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Veranstalter von der Interessengemeinschaft Bamberger Gärtner haben in den Jahren vor der Pandemie bis zu 7.000 Besucher pro Tag der offenen Gärtnereien gezählt. Mehr Informationen, Adressen und Veranstaltungspunkte finden Besucher im Internet: www.gaertnerstadt-bamberg.de.