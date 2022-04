Sie sind vielen ein Dorn im Auge: Großflächig mit Schotter, Kies und Geröll bedeckte Gärten, auch gern "Gärten des Grauens" genannt. Denn die versteinerten Gärten bieten weder Tieren noch Pflanzen eine Heimat oder Zuflucht und heizen die Siedlungen auf. Und gerade in Zeiten, in denen Städte und Kommunen sich gegen steigende Temperaturen und den Klimawandel wappnen müssen, gelten die Steinflächen als kontraproduktiv. Um gegenzusteuern, hat die Stadt Nürnberg am 7. April in einer gemeinsamen Sitzung des Umwelt- und Stadtplanungsausschusses erstmals eine "Satzung zur Begrünung von baulichen Anlagen und unbebauter Flächen im Stadtgebiet“ beschlossen.

Ab 1. Juni: Keine Steinwüsten mehr bei Neubauten

Die Satzung soll für Neubaumaßnahmen und zwar nicht nur für neue Bebauungspläne, sondern auch bei der Bebauung von Baulücken gelten und am 1. Juni 2022 in Kraft treten. "Eine gute Durchgrünung und qualitative Freiflächengestaltung dient dem gesunden Wohn- und Arbeitsumfeld und einem attraktiven Ortsbild und leistet einen aktiven Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel", begründet Nürnbergs Planungs- und Baureferent Daniel Ulrich die Maßnahme.

Dabei nutzt die Stadt eine Möglichkeit, die laut Bauministerium mit der Novelle der Bayerischen Bauordnung zum 1. Februar 2021 neu geschaffen wurde. Seither können die Gemeinden in einer örtlichen Bauvorschrift die Gestaltung und Bepflanzung der unbebauten Flächen von bebauten Grundstücken regeln. "Allerdings ändert diese Satzung wenig an der Nachverdichtungstendenz", so Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag. Ob eine Einfahrt, ein Stellplatz, eine Garage, ein Pool neu gebaut werden dürfen, stehe auf einem anderen Blatt. "Die Satzung kann nur regeln, dass dann der letzte Quadratmeter bitte nicht auch noch mit Platte oder Schotter belegt wird."

Immer mehr Gemeinden gegen Steingärten

Es kämen jedoch ständig neue Gemeinden hinzu, die die Schottergärten und Ähnliches verbieten möchten. "Der Wunsch nach einer Regelung in vielen Städten und Gemeinden in Bayern und ganz Deutschland ist da und zum Teil auch groß, weil Schottergärten, verdichtete Steingärten, Plattungen oder wie man es nennen will, mit Blick auf die Biodiversität, das Binnenklima sowie baukulturell ein Problem sind", so Simon.

Verbot zum Schutz der Artenvielfalt

Das sieht auch Nürnbergs Umweltreferentin Britta Walthelm so: "Die Begrünungssatzung wirkt sich nicht nur positiv auf das Stadtklima aus. Wir schaffen Nischen, Strukturen und Lebensräume für Tiere und Pflanzen und fördern so die Artenvielfalt in der Stadt", so Walthelm. Denn während über den ästhetischen Wert der "Gärten des Grauens" gestritten wird, ist unstrittig, dass sie ein Fiasko für den Artenschutz sind und gerade den gefährdeten Insekten und Vögeln kaum Lebensraum bieten.

Schottergärten problematisch in Bezug auf Klimawandel

Außerdem heizen sich die Steinwüsten bei Sonneneinstrahlung stark auf, während zugleich der kühlende Effekt der Pflanzen fehlt, die dann auch nicht für das Filtern von Feinstaub zur Verfügung stehen. Zudem lassen die hoch verdichteten – meist mit einem Vlies unterlegten – Schottergärten kaum Wasser versickern, was etwa bei Starkregen zu Überschwemmungen führen kann. Das sind alles Aspekte, die mit Blick auf den Klimawandel als Problem angesehen werden.

Mehr Pflanzen und Grün in Gärten, auf Dächern und Fassaden

Mit der Begrünungssatzung sollen in Nürnberg nun "Regelungen für die Bepflanzung der Vorgärten, Tiefgaragen und sonstigen Freiflächen sowie für die Begrünung der Dächer und Fassaden von Gebäuden und Anlagen vorgeschrieben werden", heißt es von der Stadt. Bei der Bepflanzung der Gärten sollen dabei auch vorhandene Gehölzbestände mit Bäumen und Sträuchern eingebunden und Dach- und Fassadenbegrünungsmaßnahmen geregelt werden. Bloße Stein-oder Schottergärten sind dann unzulässig.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa