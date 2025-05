Gänsefamilie verirrt sich in Münchner Wohnhaus

Polizei und Feuerwehr haben in München eine Gänsefamilie eingefangen, die sich in ein Wohnhaus im Stadtteil Lehel verlaufen hatte. Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Samstagmorgen zu dem Haus gerufen.

Einsatzkräfte bringen Gänse in den Englischen Garten

Anwohner hatten den Notruf gewählt und eine Gänsemutter und vier Küken gemeldet, die in dem Mehrfamilienhaus herumirrten. Beamte von Polizei und Feuerwehr fuhren zu dem Haus und fingen die Gänsefamilie ein. In einer Transportbox wurden die Tiere in den nahegelegenen Englischen Garten gebracht und dort wieder freigelassen.

Durch die Nähe zum Eisbach und Englischen Garten tauchen im Stadtteil Lehel häufiger Gänse oder Gänsefamilien auf, die ihren Weg in den Park nicht mehr finden. 2015 etwa legte eine Gänsefamilie die Prinzregentenstraße kurzzeitig lahm, 2014 gingen mehrere Gänse am Münchner Altstadtring auf Erkundungstour und mussten von der Polizei zurück zum Eisbach eskortiert werden.