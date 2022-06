Frieden, Klima, Ernährung: G7-Protest in Garmisch-Partenkirchen

Kritik am G7-Format

Inhaltlich will das Organisationsteam des Protests den Fokus auf mehrere Themen legen, darunter Frieden, Klimagerechtigkeit, eine global gerechtere Wirtschaft, Landwirtschaft und Ernährungssouveränität. "Wir wollen vor allem Stimmen aus dem globalen Süden repräsentieren, die nicht hier nach Elmau reisen konnten", so Tanja Söding vom Bündnis "Stop G7 Elmau". Und das sei auch ihre Kritik am G7-Format, "dass hier Vertreterinnen und Vertreter der sieben großen Industrienationen zusammenkommen und Politik beschließen, die aber im Endeffekt die ganze Welt angeht".

G7-Gipfel gestartet

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Sonntagmittag die Staats-und Regierungschefs der G7-Staaten in den bayerischen Alpen empfangen. Scholz und seine Frau Britta Ernst begrüßten ihre prominenten Gäste auf Schloss Elmau, inmitten der prächtigen Bergkulisse des Wettersteingebirges. Unmittelbar im Anschluss ist die erste Arbeitssitzung geplant.

Rund 1.000 Demonstrierende erwartet

Die Auftaktkundgebung am Bahnhofsvorplatz ist für 13 Uhr geplant. Nach Redebeiträgen und Musik wollen die Organisatoren den Zug über eine 3,3 Kilometer lange Strecke unter anderem durch die Fußgängerzone führen. Zwischen 16 Uhr und 19 Uhr ist die Schlusskundgebung geplant.

Für den Protestzug durch Garmisch-Partenkirchen rechnet das Landratsamt mit rund 1.000 Teilnehmern. Dass Prognosen aber aktuell schwierig sind, zeigte sich am Samstag in München: Statt der erwarteten 20.000 waren nur zwischen 4.000 und 6.000 Demonstrierende gekommen. Im Jahr 2015 hatten sich in der Marktgemeinde rund 3.600 Menschen dem Protestzug angeschlossen.