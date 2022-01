G7, Passion und 50 Jahre Olympia – auf Oberbayern kommt was zu

Damoklesschwert Corona schwebt über den Passionsspielen

Nachdem die Passionsspiele 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht möglich waren, starten die Oberammergauer in diesem Jahr einen neuen Anlauf. Premiere ist am 14. Mai – wenn nichts dazwischenkommt. Keiner weiß, welche Corona-Regeln im Mai gelten, und auch, ob die Proben wie geplant stattfinden können. Bei großen Volksszenen stehen schon mal bis zu 900 Menschen auf der Bühne. Am 6. Januar ist die erste Leseprobe, die Tage darauf will und muss Spielleiter Christian Stückl mit den szenischen Proben beginnen. Bis zur Premiere bleibt dann sowieso nicht mehr viel Zeit.

Oberammergau setzt alles dran, um das Gelübde zu erfüllen

Gut das halbe Dorf ist bei der Passion beteiligt. Das Stück vom Leben und Sterben sowie der Auferstehung von Jesus Christus hat es in sich. Im Passionstheater wurde extra ein Testcenter mit eigenem Personal eingerichtet. Jeder und jede, ob auf der Bühne oder daneben, muss vor jeder Probe getestet werden. Das ist die Anordnung der Spielleitung.

Jesusdarsteller Frederik Mayet ist zuversichtlich und glaubt fest an die Passion in diesem Jahr. Mehr als zwei Drittel der Tickets für die über 100 Vorstellungen sind schon verkauft. Viele der rund 500.000 Besucher einer Passionsspielzeit reisen aus Ländern wie Amerika und England an. Für Oberammergau und die ganze Region bedeutet das wichtige Einnahmen in Hotels, Gastronomie und Handel. Wenn irgendwie möglich wollen daher alle das Spiel, das auf ein Pestgelübde zurückgeht und nur alle zehn Jahre aufgeführt wird, auf die Bühne bringen.