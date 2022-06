G7-Gipfel: Wo es zu Einschränkungen im Verkehr kommt

Es ist der größte Polizeieinsatz in Bayern seit dem vergangenen G7-Gipfel im Jahr 2015. Die Beamten wappnen sich bereits seit Monaten für das dreitägige Treffen. Bis zu 18.000 Beamte aus dem gesamten Bundesgebiet sind im Einsatz. Es gibt Kontrollstellen rund um den Einsatzort in Elmau und verstärkte Kontrollen an den Grenzen aber auch in den Zügen und in den Naherholungsgebieten.

Sicherheitsbereich und Zugangssperren rund um Elmau

Noch bis zum 28. Juni um 0 Uhr wird im Umkreis des Schlosses Elmau in den Gemeinden Krün, Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen ein Sicherheitsbereich bestehen. Zutritt zu diesem Bereich haben alle, die am G7-Gipfel teilnehmen oder an der Durchführung mitwirken. Diese Personen müssen entsprechend akkreditiert sein und Ausweise dabei haben.

Und es haben Personen Zutritt, die eine personengebundene Betretungserlaubnis vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen erhalten haben. Wo genau dieser Sicherheitsbereich verläuft und wie die Grenzen verlaufen, wird durch Abgrenzungszäune und Trassierungsbänder kenntlich gemacht.