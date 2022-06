G7-Gipfel: Nerventest für Anwohner, Autofahrer und Polizei

Der Brandanschlag auf acht Polizeibusse, die in München auf ihren Einsatz beim G7-Gipfel gewartet hatten, hat es noch einmal deutlich gemacht: Das weltpolitische Gipfeltreffen in Elmau wird auch in der zweiten Auflage eine Herausforderung für Organisatoren und Sicherheitskräfte - vielleicht noch mehr als 2015, wie Anton Speer (FW), Landrat von Garmisch-Partenkirchen, auf einer Pressekonferenz deutlich machte.

Ein Gipfeltreffen in Zeiten von Krieg und Krise

Damals, so der Landrat, habe es noch keinen Krieg in der Ukraine gegeben, keine Corona-Krise, keine größeren Klimaproteste - und nicht zeitgleich die Passionsspiele in Oberammergau. Nicht weniger als 17 Demonstrations- und Kundgebungsanfragen sind bis zur Stunde eingetroffen, die das Landratsamt teilweise gebündelt noch heute, jedenfalls aber zeitnah beantworten will.

Intensivster Aktionstag dürfte Montag, der 27. Juni werden, an dem am Tagungsort Sternmärsche stattfinden sollen, deren genaue Route gerade erarbeitet wird. Die Einsatzzentrale der Behörden in Garmisch-Partenkirchen ist diesmal die leerstehende Zugspitz-Realschule, von der aus vier Einsatzabschnitte betreut werden. In München findet schon am Samstag eine weitere Großkundgebung statt, zu der 20.000 Teilnehmer erwartet werden.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen vor Ort und im digitalen Raum

Zu Details des Sicherheitskonzepts gab Polizeipräsident Manfred Hauser Auskunft. Koordiniert wird die Polizeiarbeit diesmal durch zwei parallel arbeitende Einsatzstäbe: die Gruppe Wetterstein, die für Elmau und das Umland einschließlich der Transferstrecken vom Münchner Flughafen verantwortlich ist, und eine eigene Einsatzleitung für München.

Am Tagungsort sollen umfangreiche Umleitungen, Flugverkehrszonen und Absperreinrichtungen, dazu Steinschlag- und Lawinenschutzvorrichtungen den in Kriegszeiten besonders sensiblen Sicherheitsbedürfnissen der Tagungsteilnehmer Rechnung tragen. Anwohnern und Umweltschützern sichert Hauser zu, dass alle Absperrungen und Sicherungsanlagen nach dem Gipfel restlos beseitigt werden. Auch auf mögliche Cyberangriffe seien die Sicherheitsbehörden vorbereitet:

"Wir haben sowohl die reale als auch die virtuelle Welt im Blick." Polizeipräsident Manfred Hauser

Das Demonstrations-Camp

Für Demonstranten wird wie schon 2015 - und diesmal ohne größere Konflikte im Vorfeld - wieder ein Zeltlager eingerichtet, das vom 23. bis 30. Juni als Übernachtungsmöglichkeit für 750 Gipfelgegner dient. "Offene und deeskalierende Gespräche" sollen ein möglichst konfliktfreies Miteinander von Aktivisten und Polizisten gewährleisten. Aber, auch das machte Hauser deutlich: sollte es zu Gewalttaten im Camp oder zu Blockaden kommen, will die Polizei mit speziell geschulten Einsatzkräften eingreifen.

Nervenprobe für Anwohner, Sicherheitsbeamte und Verkehrsteilnehmer

Der G7-Gipfel ist "eine große Ehre, aber auch eine große Aufgabe", so Landrat Speer. Man könnte auch sagen: eine Belastung, nicht nur für die Anwohner. Um vor Ort in 24-Stunden-Präsenz genügend - insgesamt 18.000 - Polizeikräfte zur Verfügung zu haben, gilt eine Urlaubssperre; auch die Zusatzbelastung für die personell ausgedünnten Einsatzkräfte im übrigen Bayern ist groß. Allein in Unterfranken etwa fehlen in diesen Tagen 800 Polizisten.

Und: Wer an diesem Wochenende Ausflüge in Richtung Garmisch unternehmen will, sollte sich das vielleicht noch einmal überlegen oder gute Nerven mitbringen.

Das Verkehrskonzept

Grundsätzlich, berichtet der Polizeipräsident, soll die An- und Abreise der Staatsgäste und ihrer Begleitteams per Hubschrauber erfolgen - wetterbedingt könnten jedoch auch Autokonvois nötig sein. Autofahrer sollten also auf aktuelle Verkehrsnachrichten achten und München großräumig umfahren. In der Landeshauptstadt werden unter anderem mehrere Tunnel des Mittleren Rings gesperrt, zahlreiche Parkplätze zu kurzfristigen Halteverbotszonen erklärt.

Potentiell betroffen ist zudem der gesamte Reiseverkehr aus Nordbayern nach Süden und zurück. Entsprechende Ausweich-Beschilderungen sind oder werden laut Hauser eingerichtet. Von Nürnberg etwa wird Richtung Österreich die sogenannte "blaue Route" über Straubing empfohlen.

Bahnfahren ist in den betroffenen Regionen in diesen Tagen nur bedingt eine Alternative; auch auf der Schiene ist mit Behinderungen zu rechnen. Für die meisten weniger relavant, aber mit erheblichem Aufwand verbunden: die Flugsicherheitszone, die praktisch von Ingolstadt bis zur italienischen Staatsgrenze und am Alpenrand von Füssen bis an den Tegernsee reicht. Hier gelten Restriktionen für bemannte Flüge, Gleitschirmflieger oder Drohnen.

Für Fragen zur Verkehrssituation vor Ort hat die Polizei eine Hotline eingerichtet: 0800 / 7766330

Der Anschlag in München: Offenbar politisch motiviert

Noch einmal zurück zum Brandanschlag auf acht Polizeifahrzeuge nahe dem Münchner Gasteig: Am Mittwochnachmittag ist die Spurensicherung größtenteils abgeschlossen. Am Tatort, der Hochstraße im Münchner Stadtteil Haidhausen, riecht es nach Rauch und geschmolzenem Plastik, die zerstörten Fahrzeuge werden nach und nach abgeschleppt.