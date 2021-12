G7-Gipfel kommt wieder nach Elmau

Der G7-Gipfel wird kommendes Jahr zum zweiten Mal nach 2015 in Elmau stattfinden. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettsitzung an. Man habe sich mit dem Bund darauf verständigt, dass der Gipfel vom 26. bis 28. Juni wieder im oberbayerischen Schloss Elmau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) zu Gast sein wird, so Söder.

"Das freut uns sehr. Wir werden versuchen, wieder ein guter Gastgeber zu sein." Ministerpräsident Markus Söder

Kanzler Scholz als Gastgeber der G7-Runde

Schloss Elmau erfülle "alle logistischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an einen G7-Gipfelort", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Kanzler Olaf Scholz (SPD) freue sich, die Staats- und Regierungschefs vor dieser beeindruckenden Alpenkulisse begrüßen zu dürfen, so Hebestreit auf Twitter.

Scholz hatte 2017 als Bürgermeister von Hamburg Erfahrungen mit den schwierigen Sicherheitsherausforderungen internationaler Gipfeltreffen in Großstädten gemacht: Der G20-Gipfel in Hamburg war damals von schweren Krawallen begleitet gewesen.