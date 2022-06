Gegen den G7-Gipfel: Großdemonstration in München läuft

Sprechchöre und Trommeln in der Münchner Innenstadt: Einen Tag vor dem Auftakt des G7-Gipfels der führenden westlichen Industrienationen auf Schloss Elmau hat in München eine Großdemonstration dagegen begonnen. Nach der Eröffnungskundgebung auf der Theresienwiese hat sich ein großer Protestzug in Bewegung gesetzt. Die Polizei sprach zu dessen Beginn von 3.500 bis 4.000 Teilnehmenden. Gerechnet wurde mit 20.000, laut Polizei dürften aber im Lauf des Nachmittags noch Menschen hinzu kommen.