G7-Gipfel: Grenzkontrollen nun auch im Ostallgäu

Der große G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Oberbayern hat Auswirkungen bis nach Schwaben: Seit heute Morgen werden auch im Ostallgäu die Grenzen kontrolliert. Das hat die Polizei in Füssen auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Grenztunnel Füssen im Fokus, aber auch Wanderwege und Züge

Betroffen ist etwa der Grenztunnel an der A7 bei Füssen, aber auch in Pfronten-Steinach und in Ziegelwies müsse man mit Kontrollen rechnen, sagt der Füssener Polizeichef Edmund Martin. Kontrolliert wird laut eines Sprechers der Bundespolizei aber nicht nur an Straßen, sondern auch an Wanderwegen und in Zügen. Ziel der Maßnahmen: die Anreise möglicher Gewalttäter aus dem Ausland verhindern.

Flugverbot trifft auch Füssen

Außerdem wird es während der Veranstaltung, also vom 26. bis 28. Juni, ein Flugverbot geben. Und zwar in einem Radius von rund 60 Kilometern um Elmau. Das wird also auch wieder Füssen betreffen, wie schon beim letzten Gipfel vor sieben Jahren. Das Verbot gilt zwar nicht für den Rettungsdienst oder die Polizei, aber für Segel-, Drachen- oder Gleitschirmflieger.

G7-Gipfel: Deutschlandweit vorübergehende Grenzkontrollen

Auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen treffen sich Ende Juni die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten. Dem Forum gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA an. Zum Schutz der Teilnehmer des G7-Gipfels hat Deutschland vorübergehend wieder Grenzkontrollen an seinen Binnengrenzen des Schengen-Raums eingerichtet.