G7-Gipfel: Die Welt zu Gast in Oberbayern - Wann passiert was?

Schon vor dem malerischen Alpenpanorama rund um Schloss Elmau gibt's für die Staatsgäste aus aller Welt ein bisschen bayerisches Brauchtum: Zur Begrüßung auf dem Münchner Flughafen werden bayerische Trachtler, Gebirgsschützen und eine Musikkapelle am roten Teppich stehen. Zum zweiten Mal nach 2015 wird dann das Schloss am Fuße des Wettersteingebirges in den nächsten Tagen zum Schauplatz eines G7-Gipfels, des Treffens wirtschaftsstarker Demokratien.

Insgesamt elf Staats- und Regierungschefs wird Bundeskanzler Olaf Scholz in den nächsten Tagen in Oberbayern begrüßen, darüber hinaus wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wird eines der dominierenden Themen des Gipfeltreffens sein - und im Zusammenhang damit auch die Sorge vor einer dramatischen Zuspitzung der Energiekrise sowie eine zunehmende Hungersnot in Regionen wie Ostafrika. Darüber hinaus soll über den Klimaschutz beraten werden.

Wer gehört zur Gruppe der G7?

Der G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA an. Seit Januar hat Deutschland die G7-Präsidentschaft inne - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist somit Gastgeber des Gipfels. Erwartet werden der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi. Die USA vertritt Präsident Joe Biden, Kanada der Premierminister Justin Trudeau und Japan Regierungschef Fumio Kishida.

Neben diesen sieben Ländern ist auch die EU als überstaatliche Organisation Mitglied der G7. Für die EU reisen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Ratspräsident Charles Michel nach Oberbayern. Darüber hinaus hat Scholz für Montag Gäste aus Asien und Afrika eingeladen.

Samstag: Großdemo in München - Biden und Macron reisen an

Der G7-Gipfel startet erst am Sonntag, Gegner der Großveranstaltung sind zum Teil schon seit Freitag in Aktion - auf einer Wiese an der Loisach wurde bereits ein Protest-Camp des Bündnisses "Stop G7" aufgebaut, in München veranstalteten entwicklungspolitische Organisationen einen Alternativgipfel. Allein in der Gegend rund um Elmau sind nach Angaben des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen insgesamt rund zwei Dutzend Aktionen unterschiedler Veranstalter angemeldet. Um den Tagungsort gibt es allerdings eine streng bewachte Sicherheitszone.

Die wahrscheinlich größte Demonstration soll am Samstagmittag in München stattfinden - mit möglicherweise mehr als 20.000 Teilnehmern. Der Demonstrationszug, der auf der Theresienwiese starten soll, steht unter dem Motto: "Klimakrise, Artensterben, Ungleichheit: Gerecht geht anders!". Veranstalter ist ein Bündnis aus mehr als 15 zivilgesellschaftlichen Organisationen, unter ihnen das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt", Oxfam Deutschland sowie Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, WWF, Bund Naturschutz in Bayern und der Nabu.

Zudem reisen am Samstag die ersten Staatsgäste an. Am Abend wird am Münchner Flughafen zunächst Präsident Macron erwartet. Später soll US-Präsident Biden landen und vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) begrüßt werden.

Sonntag: Scholz trifft Biden, Gipfel startet - Demo in Garmisch

Am Morgen treffen die übrigen G7-Staats- und -Regierungschefs in Bayern ein, unter ihnen Premier Johnson. Noch vor Beginn des Gipfels ist ein bilaterales Gespräch von Bundeskanzler Scholz mit US-Präsident Biden geplant. Die Bundesregierung teilte mit, neben den deutsch-amerikanischen Beziehungen solle es um die Themen gehen, "die beim G7-Gipfel und dem anschließenden Nato-Gipfel beraten werden".

Gegen Mittag soll der Gipfel dann offiziell beginnen - mit der Begrüßung der Staatsgäste und ihrer Partnerinnen und Partner auf Schloss Elmau durch Kanzler Scholz. Im Mittelpunkt des ersten Gipfeltags werden die weltwirtschaftliche Lage, der Klimaschutz sowie die Außen- und Sicherheitspolitik stehen - insbesondere die Sanktionen gegen Russland.

Das Bündnis "Stop G7 Elmau" ruft für Sonntag in Garmisch-Partenkirchen zu einer Kundgebung samt Demonstrationszug auf.

Montag: Selenskyj und die Ukraine, fünf Gastländer - Sternmarsch

Am zweiten Gipfeltag steht zunächst der Krieg in der Ukraine im Fokus: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird per Video zugeschaltet. Das Weiße Haus kündigte bereits an, in Elmau solle die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine demonstriert und der Druck auf Russland erhöht werden.

Danach begrüßt Kanzler Scholz Staatsgäste aus fünf Gastländern: Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. "Die G7sind der Zusammenschluss der wirtschaftlich stärksten Demokratien der Welt. Die Demokratien der Zukunft liegen in Asien und Afrika", sagte Scholz dazu. Deshalb habe er ganz bewusst fünf Partnerländer nach Elmau eingeladen. "Mir ist wichtig zu zeigen: Es geht hier nicht um den Westen und die Länder der Nordhalbkugel, sondern um die Gemeinsamkeit der Demokratien, unsere Werte. Das wird einer der wichtigsten Momente dieses G7-Treffens."

Weiteres Thema soll die weltweite Ernährungskrise infolge des Ukraine-Kriegs sein. Die Außenminister der G7-Staaten gaben bereits am Freitag Russland die Verantwortung für die sich verschärfende weltweite Hungerkrise und forderten Moskau zum Einlenken auf. Diskutiert werden soll am Montag auch über den Klimaschutz. Scholz erhofft sich hier Fortschritte: "Ich schlage einen Klima-Club vor all jener Staaten, die bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden wollen und dabei gemeinsame Verfahren entwickeln."

Gipfel-Gegner planen für Montag einen Sternmarsch auf vier Routen in Richtung Schloss Elmau .

Dienstag: Abschlusserklärung, Scholz informiert

Zentrale Themen zum Abschluss des G7-Gipfel sind laut Programm die neue Weltordnung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sowie die Digitalisierung. Geplant ist die Verabschiedung einer Abschlusserklärung. Am Mittag informiert Bundeskanzler Scholz über die Ergebnisse des Gipfels.

Anschließend folgen Pressekonferenzen weiterer G7-Staats- und Regierungschefs.

Wie schon in den Vortagen sind auch am Dienstag Kundgebungen von "Stop G7 Elmau" in Garmisch-Partenkirchen, Klais und Mittenwald geplant.

