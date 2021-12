G7-Gipfel: Der Winterschlaf von Schloss Elmau ist bald vorbei

Unvergessen die Bilder, als Barack Obama und Angela Merkel sich auf dem Rathausplatz in Krün 2015 zuprosten. Mitten drin im Getümmel zwischen Bürgern aus Krün, dort mal Händeschütteln mit der damaligen Bundeskanzlerin, da mal ein Selfi mit dem damaligen US-Präsidenten. Das war was für die Geschichtsbücher und ist unvorstellbar im nächsten Jahr.

Kein Bürgerfest mit Biden und Co.

Der zuständige Bürgermeister Thomas Schwarzenberger macht keinen Hehl draus und erklärt im BR24-Gespräch, dass im nächsten Jahr kein Bürgerfest geplant sei. 2015 brauchte es ein Rahmenprogramm für Barack Obama, der damals schon vor den anderen Politikern im Werdenfelser Land ankam. Die Krüner organisierten ein zünftiges Fest mit Blasmusik, Tracht und Freibier. Doch im nächsten Jahr werden alle Politiker gleichzeitig ankommen und daher bleibe keine Zeit für eine Extra-Begrüßung von US-Präsident Joe Biden. Zudem sei so ein Fest in Zeiten der Corona-Pandemie undenkbar, so Schwarzenberger. Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau wird vermutlich keinen so bleibenden Eindruck bei den Einheimischen hinterlassen.

Mehr Protestaktionen werden befürchtet

Andererseits steigt die Befürchtung, dass dieser Gipfel nicht so friedlich wie der letzte verlaufen könnte. Im Gespräch mit Krüner Bürgern spürt man schnell, dass die Stimmungslage eine andere ist. Corona, Flüchtlingskrise, Klimawandel - Themen, die 2015 noch keine oder nicht die Rolle gespielt haben, sind jetzt auf der Agenda. So mancher befürchtet, das dadurch auch mit mehr Protest zu rechnen sei. Auch Bürgermeister Thomas Schwarzenberger kann sich vorstellen, dass mehr Bürgern den Politikern ihre Meinung kundtun wollen.

Schloss Elmau wird zu G7-Festung

Vielleicht auch deswegen ist die Wahl wieder auf Schloss Elmau gefallen. Der Ort ist abgeschieden und nur eine Straße führt zum Tagungsort – ringsrum viel Wald und hohe Berge. Wie beim ersten Mal wird wieder ein kilometerlanger und drei Meter hoher Sicherheitszaun gezogen. Das Luxushotel wird wieder zur Festung. Beim G7-Gipfel 2015 kam es zu keinen größeren Protesten und die Gipfelgegner wagten auch keinen Versuch das Tagungshotel zu stürmen. Die bayerische Polizei war mit über 20.000 Kräften omnipräsent. Mindestens die gleiche, wenn nicht sogar noch mehr Polizeikräfte sind für nächstes Jahr in Planung.

Keine freien Zimmer mehr im Werdenfelser Land

Schon jetzt gibt es so gut wie kein freies Zimmer mehr. Die Politiker begleitet ein Tross von Mitarbeitern und Journalisten aus der ganzen Welt. Zeitgleich finden in Oberammergau dann auch noch die Passionsspiele statt. Eine echte Herausforderung, sagt Daniel Schimmer vom Hotel-und Gaststättenverband in Garmisch-Partenkirchen. Er hätte sich einen Gipfeltermin abseits der Passion und möglichst nicht in der Hauptsaison gewünscht. Traditonell sind im Juni viele Urlauber im Werdenfelser Land, und da ja bis vor Kurzem nicht klar war, dass der G7-Gipfel kommt, haben viele Gäste auch schon Zimmer reserviert. Einige Gäste hätten ihren Aufenthalt schon verschoben, andere wollen aber an ihrer Buchung festhalten. Somit ist auch die Bettensituation eine andere als 2015. Da wusste man schon eineinhalb Jahre vorher vom Gipfel, so Schimmer, dementsprechend wurden Kapazitäten für den Gipfel freigehalten, das sei diesesmal aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr möglich gewesen. Trotzdem gebe es in der Region genug Betten, beruhigt Schimmer. Man versuche, was möglich sei. Zusätzliche Übernachtungskapazitäten für Sicherheitskräfte sollen auch in Kasernen in der Region entstehen, so der Plan.

Ausnahmezustand wirft Fragen auf

Die Bürger im Werdenfelser Land stellen sich schon mal auf den Ausnahmezustand ein. Speziell die Bürger der Orte ringsum wie Klais, Krün oder Kaltenbrunn wissen, was sie erwartet. Sicherheitskontrollen, Straßensperren, Staus und Wartezeiten. So mancher Bürger fragt sich, ob es den Trubel wirklich brauche und warum sich die Staats-und Regierungsschef nicht einfach per Video zusammenschalten können. Wieder andere finden ein Treffen in Präsenz nötig und erhoffen sich einen positiven Effekt für die Region - neben Werbung vor allem auch Infrastruktur und Fördergelder.

Nur ein halbes Jahr Vorbereitungszeit

Der Gipfel 2015 hat laut Bundesfinanzministerium 116 Millionen Euro gekostet. Vieles existiert auch noch heute. Bürgermeister Schwarzenberger ist froh, dass bereits ein Sicherheitskonzept exisitiere, dass müsse nur angepasst werden. Auch Strom, Wasser, Abwasser sowie Telefonnetz seien im Zuge des letzten Gipfels ausgebaut worden und davon profitiere man auch jetzt noch. Jedoch gäbe es auch noch einige Baustellen. Beispiel Hubschrauberlandeplatz, der wurde damals extra asphaltiert und danach wieder abgerissen. Jetzt muss er wieder aufgebaut werden, so Bürgermeister Thomas Schwarzenberger. Ein Landeplatz in unmittelbarer Nähe zum Tagungsort sei sicherheitsrelevant. Jedoch überlege man, den Landeplatz diesesmal so zu bauen, dass er auch nach dem Gipfel bleiben könne. Die nötige Asphaltdecke soll mit Grünflächen aufgelockert werden, verrät Schwarzenberger im BR24-Gespräch. Klingt fast so, als sie das nicht der letzte Gipfel auf Schloss Elmau. Doch jetzt muss erstmal der G7-Gipfel nächstes Jahr über die Bühne gebracht werden und das ist Herausforderung genug.