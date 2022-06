G7: Die Welt blickt auf Bayern – und witzelt

Als Joe Biden zu seinem ersten Deutschlandbesuch als US-Präsident aus dem Flieger stieg, bekam der 79-Jährige zunächst etliche Dekolletees zu sehen, in denen Blumensträuße steckten. Ein gutes Dutzend Frauen in bayerischen Trachtenkleidern, manche trotz Hochsommer mit Pelzmütze, standen am Münchner Airport Spalier und lächelten dem mächtigsten Politiker der Welt entgegen. Getrennt von ihnen standen Männer in Lederhosen am Roten Teppich. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kam selbstverständlich im Trachtenjanker.