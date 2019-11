"G'stopfte Rumm": Spezialität vom Wallenfelser Weihnachtsmarkt

Vor 27 Jahren haben die Bürger von Wallenfels (Lkr. Kronach) überlegt, mit welcher Attraktion sich ihr Weihnachtsmarkt von anderen Weihnachtsmärkten abheben könnte. Dabei erinnerten sie sich an ein altes Gericht. Die "G'stopftn Rumm" - ein Gemüse aus der Vergangenheit. Die richtige Schreibweise ist nicht endgültig geklärt, aber über das Rezept gibt es kein Vertun mehr. Das fanden die Wallenfelser nämlich wieder und dazu auch die alten Holztröge, in denen das Gemüse früher gehackt wurde.

Genussort dank "G'stopfter Rumm"

Dank der Wiederentdeckung findet sich die Stadt Wallenfels heute in der Reihe der 100 Genussorte Bayerns wieder. Und wenn am 1. Dezember in Wallenfels Weihnachtsmarkt gefeiert wird, stehen die längst vergessen geglaubten "G'stopftn Rumm" bei vielen Besuchern wieder ganz oben auf dem Wunschzettel.