Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > G 10-Kommission: Rechtslücke bei den Kontrolleuren?

G 10-Kommission: Rechtslücke bei den Kontrolleuren?

Die G 10-Kommission auf Bundesebene entscheidet über alle von Geheimdiensten durchgeführten Eingriffe in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Im Landtag gilt das für den bayerischen Verfassungsschutz. Was ist, wenn ein Mitglied befangen ist?