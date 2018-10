FW-Chef Hubert Aiwanger: "Kostenfreie Kita muss kommen"

Das "Grundsätzliche" würde in Bayern funktionieren. Deshalb wolle man es auch beibehalten, antwortete Hubert Aiwanger im Rundschau-Interview im BR Fernsehen auf die Frage, was sich mit den Freien Wählern in einer möglichen künftigen Regierung ändern werde.

"Wir wollen weiterhin, dass Bayern ein christlich-abendländischer Staat bleibt, dass wir hier eine vernünftige Kultur haben, dass wir hier den Mittelstand stärken." Hubert Aiwanger

Defizite im ländlichen Raum

Defizite sieht der Freie Wähler-Chef dagegen im Bereich der Kinderbetreuung und im ländlichen Raum beim schnellen Internet.

Auf die Frage, ob er mindestens Superminister werden wolle, konterte Aiwanger, Ziel seiner Partei sei es, Ministerien zu besetzen, mit denen man etwas bewegen könne:

"Wo wir Themen abdecken, die wir in den letzten Jahren auch bearbeitet haben. Nicht dass wir auf die Ersatzbank kommen und abgespeist werden, da würden wir nicht mitmachen." Hubert Aiwanger

Die Frage, wer welches Ministerium bekommt, müsse allerdings ganz am Ende der Verhandlungen stehen, so Aiwanger.

Bei der Kita will Aiwanger hart bleiben

Hubert Aiwanger machte in dem Interview auch klar, dass die Freien Wähler bei ihrer Forderung nach einer kostenfreien Kita hart bleiben würden. Ob man das Familiengeld beibehalten könne, müsse man sehen. Es gebe viel zu tun, was liegen geblieben sei, so Aiwanger. So sagte er, er wolle den Wohnungsbau gezielt auch auf dem Land stärken, um die Städte zu entlasten. Ebenso seien ihm die Bereiche Pflege und Verkehr wichtig.