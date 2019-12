"Future for Kempten“ will bei Kommunalwahl antreten

Seit dem Sommer hatten sie sich vorbereitet, dementsprechend reibungslos verlief die Aufstellungsversammlung der Wählergemeinschaft "Future for Kempten" (FfK) für die Kommunalwahl 2020. Insgesamt 17 Kandidaten wurden benannt, als Spitzenkandidat zieht der 20 Jahre alte Julius Bernhardt für FfK ins Rennen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die 18-jährigen Dominik Tartler und Benjamin Gras. Dieses Trio hat "Future for Kempten" im Sommer gegründet.

"Future for Kempten" - auch für Ältere offen

Sie alle haben ein Ziel: Sie wollen die Kommunalpolitik "aufmischen und der Jugend ein politisches Sprachrohr geben", so Dominik Tartler. Unter den 17 KandidatInnen sind die unter 20-Jährigen in der Mehrzahl. Es finden sich aber auch einige ältere, die älteste Kandidatin ist 60 Jahre alt.

Ihre Schwerpunkte sehen die "Future for Kempten"-Mitglieder in den Bereichen Klima, Jugend und Mobilität. Kempten müsse endlich ein Jugendparlament bekommen, fordern sie. Außerdem müsse der Autoverkehr in der Stadt zugunsten des Radverkehrs eingeschränkt werden. Bei der Klimapolitik decken sich ihre Forderungen mit denen der "Fridays for Future"-Bewegung.

340 Unterschriften für die Zulassung zur Kommunalwahl

Um Erfolg bei der Kommunalwahl zu haben, müssen die Jungpolitiker nun mindestens 340 Unterschriften Kemptener WählerInnen zusammentragen, um überhaupt zur Kommunalwahl zugelassen zu werden. Nicht nur in Kempten hat sich eine politische Initiative aus der FfF-Bewegung heraus gegründet, auch in Erlangen wollen junge Politikinteressierte bei der Kommunalwahl im März antreten.