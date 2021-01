Futterspenden sollen gestrandeten Wanderzirkus retten

Einsatz für den guten Zweck: Ein Dutzend Landwirte aus der Umgebung sind im Forchheimer Ortsteil Buckenhofen angekommen, um zu helfen. Sie haben Heu, Stroh und Hafer dabei. Die Landwirte wollen damit den Wanderzirkus Renz unterstützen, der sich das Futter für seine Pferde und Kamele nicht mehr leisten kann.

Landwirte kennen Not

Ausgedacht hat sich die Aktion Helmut Memmert aus Marloffstein. Der Landwirt hatte von der Notlage der Zirkusleute gehört und seine Kollegen zusammengetrommelt. Die Landwirte fühlen mit den Zirkusleuten und packen deshalb an. Fast jeder von ihnen hat ebenfalls schon mal schlechte Zeiten erlebt. In solchen Notlagen müsse man zusammenhalten, findet Memmert.

Zirkus-Team ist gerührt

Die Zirkus-Truppe ist angesichts der großen Hilfsbereitschaft sprachlos und gerührt. Vor genau einem Jahr haben sie hier in Buckenhofen die letzte Vorstellung gegeben. Seitdem konnten sie kein Geld mehr verdienen. Der Traditionszirkus, der 1842 gegründet wurde sitzt in Forchheim fest und darf nicht auftreten. "Das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen", sagt Jongleur und Feuerspucker Giovanni Renz. Die Lage sei sehr schwer. Alle müssten aufpassen, nicht depressiv zu werden, so Renz weiter.

Futter für ein paar Monate

Über 50 Ballen Stroh haben die Landwirte laut Organisator Memmert den ganzen Vormittag über angeliefert. Dazu eine halbe Tonne gepressten Hafer für die Pferde. Das Tierfutter werde voraussichtlich für mehrere Monate reichen, freut sich der Zirkus. Die Hilfsaktion der Bauern soll in Zeiten von Corona etwas Hoffnung und Kraft geben.