Fußwallfahrt von Regensburg nach Altötting beginnt

Die größte Fußwallfahrt Deutschlands beginnt am Donnerstag in Regensburg: Zum Start werden rund 4.500 Gläubige erwartet, von denen einige schon seit vielen Jahren teilnehmen. Unterwegs stoßen dann immer mehr Wallfahrer zu der Prozession hinzu, so dass nach drei Tagen und 111 Kilometern Wegstrecke am Samstag rund 7.500 Wallfahrer in Altötting ankommen. Dieses Jahr habe es viele Anfragen von Neu-Pilgern gegeben, sagt Pilgerführer Bernhard Meiler.

Die Pilger-Strecke

Der erste Streckenabschnitt heute führt durch Burgweinting und Obertraubling nach Mangolding - dort wird dann gerastet. Um 12.30 Uhr beginnt der Weg nach Geiselhöring. Hier geht’s nach einer Pause über Haindling, Hainsbach, Wissing und Martinsbuch nach Mengkofen im Kreis Dingolfing-Landau, wo die erste Etappe gegen 18.30 Uhr endet.

Der zweite Tag beginnt um 3 Uhr nachts, an dem die längste Wegstrecke zurückgelegt wird. Von Mengkofen geht es über Tunding nach Dingolfing, vorbei an Oberbubach und Frontenhausen nach Seemannshausen. Von da marschiert der Zug weiter über Gangkofen nach Massing.

Am dritten Tag verlässt der Zug um 3 Uhr Massing und zieht über Geratskirchen zum Rastort Wald. Die letzten elf Kilometer bis Altötting führen über den sogenannten Bußberg ins Inntal, von da über Neuötting zum Kapellpaltz von Altötting.

Voderholzer erteilt Pilgersegen

Bevor es am Donnerstag um 8 Uhr in Regensburg losgeht, findet für die Pilger um 7.15 Uhr ein Gottesdienst in der Albertus-Magnus-Kirche statt. Bischof Rudolf Voderholzer erteilt hier den Pilgersegen.

Die Fußwallfahrt findet in diesem Jahr zum 190. Mal statt und steht unter dem Motto "Zu unserer Lieben Frau von Altötting".

Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen

Der Pilgerzug - der zum Ende der Wallfahrt rund drei Kilometer lang ist - wird von Polizisten geschützt. Die Wallfahrer kreuzen immer wieder Bundesstraßen, wie die B15 in Obertraubling (Lkr. Regensburg). Autofahrer müssen sich deswegen auf Verkehrsbehinderungen einstellen.