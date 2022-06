Fußwallfahrt nach Altötting mit weniger Pilgern als vor Corona

Nach zwei Jahren Corona-Pause feiert Deutschlands größte Fußwallfahrt ihr Revival: Ab Donnerstag machen sich Pilger wieder drei Tage lang von Regensburg aus auf den Weg in den Marienwallfahrtsort Altötting. Die Route geht quer durch Niederbayern. Jedoch nehmen in diesem Jahr mehr als viermal weniger Pilger teil als noch vor Corona.

1.600 statt 8.000 Pilger

Bernhard Meiler, Pilgerführer beim Regensburger Diözesanfußwallfahrt e.V., meint: "Zum Teil sind die Pilger noch vorsichtig, trauen sich noch nicht so". Wie es heißt, sind rund 1.600 Pilger angemeldet. In normalen Jahren haben sich bis zu 8.000 Gläubige aus dem gesamten Bistum Regensburg an der Wallfahrt beteiligt.

"Es wird anders werden, kleiner, überschaubarer, ruhiger, charmanter – wir freuen uns alle, dass es wieder klappt." Bernhard Meiler, Pilgerführer

Regensburger Fußwallfahrt seit 1830

Die Geschichte der Fußwallfahrt von Regensburg nach Altötting reicht bis ins Jahr 1830 zurück. An drei Tagen legen die Pilger eine Strecke von insgesamt 111 Kilometer zurück mit zwei Übernachtungen - die Route führt quer durch Niederbayern über Geiselhöring, Mengkofen, Dingolfing und Massing. Der Pilgerzug trifft traditionell am Samstag vor Pfingsten in Altötting ein.