Transporter überrollt beim Rückwärtsfahren Fußgängerin

Tragischer Verkehrsunfall in Berg im Landkreis Hof: Eine 85 Jahre alte Fußgängerin ist am Donnerstag von einem Transporter überfahren worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Transporters im Ortsteil Gottsmannsgrün beim Rückwärtsfahren die Seniorin übersehen und überrollt. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei die Frau ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen, teilte die Polizei weiter mit.

Fahrer des Kleintransporters erleidet Schock

Der 30 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Die Staatsanwaltschaft Hof hat einen Sachverständigen zur Klärung des genauen Unfallhergangs nach Gottmannsgrün geschickt.