13.03.2019, 06:23 Uhr

Fußgängerin über Mauer gestürzt und tödlich verletzt

Tragischer Unfall in Schonungen (Lkr. Schweinfurt). In der Nacht zum Mittwoch ist eine 63-Jährige nach einem Sturz über einen Mauerabsatz noch an der Unfallstelle verstorben.